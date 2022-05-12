Як раніше вже не буде? Ціни в українських супермаркетах кардинально змінилися

Найбільше в ціні підскочили банани і цукор / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Руйнування інфраструктури, дефіцит пального, уповільнення бізнес-активності, міграція працездатного населення у західні регіони та за кордон, — всі ці негативні процеси посилюють сезонне коливання цін на продукти харчування.

Як свідчать дані сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, станом на сьогодні ціни в супермаркетах Києва вже зросли в середньому на 13% порівняно з довоєнним періодом.

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Як змінилася вартість соціально значущих продуктів?

Оскільки з початку повномасштабної війни на території України держава запровадила контроль за цінами на товари першої необхідності (борошно, макарони, хліб, мʼясо, молоко тощо), то ціни на них суттєво не змінилися. Так, ті ж батон та гречка коштують стільки, як і станом на 23 лютого.

Однак подорожчали все-таки суттєво цукор (на 32%) та молоко (на 22%).

Більш детально ви можете розглянути на інфографіці:

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Вартість продуктів / Фото: zakaz.ua

Як змінилася вартість овочів та фруктів?

З овочами та фруктами бачимо дещо іншу ситуацію: воєнний стан суттєво позначився на їхній вартості.

Великий відсоток даних товарів на полички вітчизняних магазинів потрапляв саме від закордонних постачальників. В умовах закритого неба та заблокованих портів надходити імпорт може лише фурами з ЄС, а не морським транспортом з Туреччини чи Єгипту, — стверджують фахівці Zakaz.ua.

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Протягом двох місяців війни томати подорожчали майже вдвічі. Картопля зросла в ціні в середньому на 23%, ріпчаста цибуля та морква на 20%. Однак є овочі, які всупереч динамічній статистиці здорожчання, навпаки, впали у ціні. Йдеться про буряк та огірки, які подешевшали на 14% та 22% відповідно.

Більш детально ви можете розглянути на інфографіці:

Вартість овочів / Фото: zakaz.ua

Якщо говорити про фрукти, то тут майже весь асортимент зріс у ціні:

яблука зросли в ціні на 13%;

цитрусові — на 33%;

банани — на 66% (до 23 лютого вони коштували в середньому 30 грн, а зараз — 45-60 грн).

Вартість фруктів / Фото: zakaz.ua