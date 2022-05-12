Как раньше уже не будет? Цены в украинских супермаркетах кардинально изменились

Больше всего в цене подскочили бананы и сахар / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Разрушение инфраструктуры, дефицит топлива, замедление бизнес-активности, миграция трудоспособного населения в западные регионы и за рубеж, — все эти негативные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания.

Как свидетельствуют данные сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, по состоянию на сегодня цены в супермаркетах уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.

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Как изменилась цена социально значимых товаров?

Поскольку с начала полномасштабной войны на территории Украины государство ввело контроль за ценами на товары первой необходимости (мука, макароны, хлеб, мясо, молоко и т.д.), цены на них существенно не изменились. Те же батон и гречка стоят столько, как и по состоянию на 23 февраля.

Однако все-таки подорожали существенно сахар (на 32%) и молоко (на 22%).

Более подробно вы можете рассмотреть на инфографике:

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Стоимость продуктов / Фото: zakaz.ua

Как изменилась стоимость овощей и фруктов?

С овощами и фруктами видим несколько иную ситуацию: военное положение существенно отразилось на их стоимости.

Большой процент данных товаров на полках отечественных магазинов попадал именно от зарубежных поставщиков. В условиях закрытого неба и заблокированных портов поступать импорт может только фурами из ЕС, а не морским транспортом из Турции или Египта, — утверждают специалисты Zakaz.ua.

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В связи с этим в течение двух месяцев войны томаты подорожали почти в два раза. Картофель вырос в цене в среднем на 23%, репчатый лук и морковь на 20%. Однако есть овощи, которые вопреки динамической статистике удорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.

Более подробно вы можете рассмотреть на инфографике:

Стоимость овощей / Фото: zakaz.ua

Если говорить о фруктах, то здесь почти весь ассортимент вырос в цене:

яблоки выросли на 13%;

цитрусовые – на 33%;

бананы – на 66% (до 23 февраля они стоили в среднем 30 грн, а сейчас – 45-60 грн).

Стоимость фруктов / Фото: zakaz.ua