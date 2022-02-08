Як правильно сушити дрова – інструкція

Що важливо знати про сушіння дров / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для того, щоб добре зігрітися в холодний період року, потрібно не лише придбати дрова, а й добре їх висушити, перш ніж розпалювати.

Про те, як правильно висушити дрова, розповіли експерти міжнародній компанії SHTIL.

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Отже, термін сушки дров залежить від типу обраної деревини і способу її зберігання. Найбільше часу знадобиться для дерева твердих порід, оскільки там найгірша циркуляція повітря.

Найкраще сушити будь-які дрова у період з листопада по березень. Якщо ви маєте свіжу листяну деревину, термін її сушки – до двох років, а для такої твердої породи, як дуб – до трьох.

Що таке залишкова вологість?

Головну роль у тому, скільки тепла виділятимуть дрова, грає вологість деревини. Якщо йдеться про свіжо-зрізане дерево, то вміст ваги може складати до 50% від його ваги.

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Якщо ви почнете розпалювати такі дрова, то не отримаєте тепла, доки з них не випарується вода. Такі дрова залишать по собі багато сажі, яка забруднює димарі.

Як висушити дрова?

Якщо ви хочете висушити дрова у домашніх умовах, вам допоможе лише терпіння, оскільки чекати доведеться довго.

Зауважте, що чим дрібніше ви порубаєте дрова, тим швидше вони висохнуть, оскільки більшою стає їх сумарна площа поверхні.

Якщо ви будете сушити цілі колоди – чекати доведеться ще довше. Також дрова важливо правильно скласти для просушки. За можливості, облаштуйте дровітню у південній стороні будівлі.

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Після цього складіть дрова на ізолюючу підкладку, яка запобігає гниттю і забезпечує хорошу вентиляцію. Це пришвидшує процес висихання.

"За стосом дров слід залишити зазор близько 5 – 10 см., необхідний для відводу вологи що виходить з повітрям", – радять експерти.

Важливо подбати про захист дров від дощу і інших зовнішніх джерел вологи. Якщо ви правильно підготували та склали дрова, залишається лише чекати.

Які дрова не підходять для опалення

Якщо ви вирішили обігрівати свій будинок дровами, підійдіть серйозно до вибору породи дерева. Фаворитом з усіх показників є дуб, однак і у нього є один недолік – це ціна.

Непогано заміняє його береза або мікс з різних типів дрова, а от наступні типи дрова краще взагалі оминати:

осика;

сосна;

тополя;

верба.

"Сьогодні" також розповідали, скільки зараз коштують дрова та писали, чим вигідніше опалювати будинок.