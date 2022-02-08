Как правильно сушить дрова – инструкция

Что важно знать о сушке дров / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Чтобы хорошо согреться в холодный период года, нужно не только приобрести дрова, но и правильно их высушить, прежде чем разжигать.

Как правильно высушить дрова, рассказали эксперты международной компании SHTIL.

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Следовательно, срок сушки дров зависит от типа выбранной древесины и способа ее хранения. Больше времени понадобится для дерева твердых пород, поскольку там хуже циркуляция воздуха.

Лучше всего сушить любые дрова в период с ноября по март. Если у вас свежая лиственная древесина, срок ее сушки – до двух лет, а для такой твердой породы, как дуб – до трех.

Что такое остаточная влажность?

Главную роль в том, сколько тепла будут выделять дрова, играет влажность древесины. Если речь идет о свеже-срезанном дереве, то содержание веса может составлять до 50% от веса.

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Если вы начнете разжигать такие дрова, то не получите тепла, пока из них не выпарится вода. Такие дрова оставят по себе много сажи, загрязняющей дымоходы.

Как высушить дрова?

Если вы хотите высушить дрова дома, вам поможет только терпение, поскольку ждать придется долго.

Заметьте, что чем мельче вы порубите дрова, тем быстрее они высохнут, поскольку большей становится их суммарная площадь поверхности.

Если вы будете сушить целые бревна – ждать придется еще дольше. Также дрова важно правильно сложить для просушки. По возможности, обустройте склад для дров в южной стороне здания.

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После этого сложите дрова на изолирующую подложку, которая предотвращает гниение и обеспечивает хорошую вентиляцию. Это ускоряет процесс высыхания.

"За кипой дров следует оставить зазор около 5 – 10 см., необходимый для отвода влаги выходящего с воздухом", – советуют эксперты.

Важно позаботиться о защите дров от дождя и других наружных источников влаги. Если вы правильно подготовили и сложили дрова, остается только ждать.

Какие дрова не подходят для отопления

Если вы решили отапливать свой дом дровами, подойдите серьезно к выбора породы дерева. Фаворитом из всех показателей является дуб, однако и у него есть один недостаток – это цена.

Неплохо заменяет его береза или микс из разных типов дрова, а вот следующие типы дров лучше вообще обходить стороной:

осина;

сосна;

тополь;

ива.

"Сегодня" также рассказывали, сколько сейчас стоят дрова и писали, чем выгоднее отапливать дом.