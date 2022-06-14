Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку: ТОП-3 способи

Переказати гроші на банківську картку з телефона можна трьома способами / Фото: Колаж: Сьогодні
Для абонентів українських операторів доступна послуга переказу грошей на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.
"Сьогодні" розказує про три способи, як поповнити свій рахунок з телефону.
Перший варіант – через сайт мобільного оператора
Такий варіант доступний для клієнтів Kyivstar та lifecell. На сайті у першого абонента потрібно перейти у розділи Kyivstar Смарт-гроші, а в другого – Paycell.
Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку в обох варіантах алгоритм дій однаковий:
- потрібно ввести номер картки;
- номер телефону платника;
- зазначити суму платежу;
- підтвердити операцію за допомогою коду, який прийде в SMS.
Другий варіант – через мобільний застосунок
Така послуга доступна для клієнтів кожного з операторів. Kyivstar, Vodafone та lifecell пропонують однаковий алгоритм для переказу грошей на картковий рахунок:
- завантажте застосунок вашого оператора;
- після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у спеціальну вкладку: для Kyivstar – "Переказ коштів", для Vodafone – "Переказ з рахунку", для lifecell – "Переказ на картку";
- введіть номер необхідної банківської картки;
- вкажіть номер телефону та суму, яку бажаєте переказати;
- підтвердіть операцію за допомогою SMS, що прийде.
Третій варіант – через SMS
Цей варіант доступний лише для користувачів Kyivstar. Як зазначають на сайті компанії, щоб виконати операцію, потрібно зробити таке:
- надіслати повідомлення на номер 802;
- у тексті повідомлення через пробіл зазначити код послуги (38772), номер картки та суму.
Банки піднімають ставки за депозитами
Раніше ми розповідали, що із 2 червня в Україні облікова ставка піднялася з 10% до 25%. НБУ очікував, що після цього ставки за ОВДП та депозитами підвищаться, для людей стануть привабливими такі вклади, і так у систему вдасться залучити більше грошей. І дійсно, за депозитами відсотки збільшуються.
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Читайте у нашому детальному роз'ясненні, на що варто звернути увагу і що перевірити при відкритті депозиту в банку.
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