Как перевести деньги с мобильного счета на карту: ТОП-3 способа

Перевести деньги на банковскую карту с телефона можно тремя способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.

"Сегодня" рассказывает о трех способах, как пополнить свой счет с телефона.

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Первый вариант – через сайт мобильного оператора

Такой вариант доступен для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого абонента нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.

Для перевода денег с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:

нужно ввести номер карты;

номер телефона плательщика;

указать сумму платежа;

подтвердить операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.

Второй вариант – через мобильное приложение

Такая услуга доступна клиентам каждого из операторов. Kyivstar, Vodafone и lifecell предлагают одинаковый алгоритм для перевода денег на карточный счет:

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загрузите приложение вашего оператора;

приложение вашего оператора; после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Kyivstar – "Перевод средств", для Vodafone – "Перевод со счета", для lifecell – "Перевод на карту";

в специальную вкладку: для Kyivstar – "Перевод средств", для Vodafone – "Перевод со счета", для lifecell – "Перевод на карту"; введите номер необходимой банковской карты;

номер необходимой банковской карты; укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;

номер телефона и сумму, которую хотите перевести; подтвердите операцию с помощью пришедшей в SMS.

Третий вариант – через SMS

Этот вариант доступен только для пользователей Kyivstar. Как отмечают на сайте компании, чтобы выполнить операцию, нужно сделать следующее:

отправить сообщение на номер 802;

в тексте сообщения через пробел указать код услуги (38772), номер карты и сумму.

Банки поднимают ставки по депозитам

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