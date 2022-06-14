Как перевести деньги с мобильного счета на карту: ТОП-3 способа

Перевести деньги на банковскую карту с телефона можно тремя способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.
"Сегодня" рассказывает о трех способах, как пополнить свой счет с телефона.
Первый вариант – через сайт мобильного оператора
Такой вариант доступен для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого абонента нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.
Для перевода денег с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:
- нужно ввести номер карты;
- номер телефона плательщика;
- указать сумму платежа;
- подтвердить операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.
Второй вариант – через мобильное приложение
Такая услуга доступна клиентам каждого из операторов. Kyivstar, Vodafone и lifecell предлагают одинаковый алгоритм для перевода денег на карточный счет:
- загрузите приложение вашего оператора;
- после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Kyivstar – "Перевод средств", для Vodafone – "Перевод со счета", для lifecell – "Перевод на карту";
- введите номер необходимой банковской карты;
- укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;
- подтвердите операцию с помощью пришедшей в SMS.
Третий вариант – через SMS
Этот вариант доступен только для пользователей Kyivstar. Как отмечают на сайте компании, чтобы выполнить операцию, нужно сделать следующее:
- отправить сообщение на номер 802;
- в тексте сообщения через пробел указать код услуги (38772), номер карты и сумму.
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