Як відкрити рахунок та прив'язати картку до PayPal в Україні – інструкція

Як користуватися системою PayPal / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні розпочала роботу міжнародна дебетова електронна платіжна система PayPal, яку весь світ використовує для покупок та грошових переказів в інтернеті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і закликав прив'язувати свої картки Visa та Mastercard до сервісу вже зараз.

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Перевага PayPal у тому, що ця система дозволяє максимально просто та безпечно здійснити потрібну операцію. Наприклад, щоб отримати гроші, просто скажіть відправнику емейл, прив'язаний до облікового запису PayPal.

Як відкрити рахунок в Україні

Крок 1 Відкриття рахунку

Зайдіть на офіційний сайт PayPal та у правому верхньому кутку натисніть "Відкрити рахунок". Виберіть бажаний тип рахунку "Особистий рахунок".

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Перед вами з'явиться форма, де потрібно вказати країну проживання, ПІБ та адресу електронної пошти.

Також вам необхідно буде придумати та ввести логін та пароль від свого нового облікового запису.

Крок 2 Завершення реєстрації

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Після заповнення попередньої, перед вам з'явиться ще одна форма для реєстрації, де потрібно буде заповнити інформацію про громадянство, адресу проживання, індекс, дату народження та номер телефону.

Також вам буде запропоновано Угоду з користувачем та Заяву про конфіденційність, які потрібно буде прочитати та підтвердити, як і своє повноліття.

Крок 3 Тестування

Коли ви виконаєте всі попередні кроки, сервіс привітає вас із успішним відкриттям рахунку та запропонує спробувати свої можливості, наприклад, зробити переказ або оплатити покупку в інтернет-магазині.

Незалежно від того, відмовитеся ви чи спробуєте, система відкриє форму для прив'язки банківської картки.

У ній необхідно заповнити номер своєї картки, термін її дії та CVV.

Це буде остання дія, після якої вам відкриється Особистий кабінет у розділі "Огляд", де можна буде додати ще одну картку, а також підтвердити номер телефону та адресу пошти.

Тепер вам доступні всі функції PayPal, які є відкритими для користувачів з України.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський показав, як картка його банку виглядає у PayPal:

Фото: Олег Гороховський

ПриватБанк скасував комісію

ПриватБанк оголосив, що скасовує комісію та за інтернет-еквайринг LiqPay та закликав магазини приймати оплату картками.

У пресслужбі повідомили, що пільгові умови діятимуть до кінця березня, однак вони можуть бути продовжені залежно від ситуації.

"Сьогодні" також писали, як отримати 6,5 тис. грн. від держави через ПриватБанк та розповідали, як отримати кредитні канікули.