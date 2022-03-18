Как открыть счет и привязать карту к PayPal в Украине – инструкция

Как пользоваться системой PayPal / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине начала работу международная дебетовая электронная платежная система PayPal, которую весь мир использует для покупок и денежных переводов в интернете.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и призвал привязывать свои карты Visa и Mastercard к сервису уже сейчас.

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Преимущество PayPal в том, что эта система позволяет максимально просто и безопасно совершить нужную операцию. Например, чтобы получить деньги, просто скажите отправителю емейл, привязанный к аккаунту в PayPal.

Как открыть счет в Украине

Шаг 1 Открытие счета

Зайдите на официальный сайт PayPal и в правом верхнем углу нажмите "Открыть счет". Выберете предпочтительный тип счета — "Личный счет".

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Перед вами появится форма, где нужно указать страну проживания, ФИО и адрес электронной почты.

Также вам необходимо будет придумать и ввести логин и пароль от своего нового аккаунта.

Шаг 2 Завершение регистрации

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После заполнение предыдущей, перед вам появится еще одна форма для регистрации, где нужно будет заполнить информацию о гражданстве, адресе проживания, индексе, дате рождения и номере телефона.

Также вам будет предложено Соглашение с пользователем и Заявление о конфиденциальности, которые нужно будет прочитать и подтвердить, как и свое совершеннолетие.

Шаг 3 Тестирование

Когда вы выполните все предыдущие шаги, сервис поздравит вас с успешным открытием счета и предложить попробовать свои возможности, например, совершить перевод или оплатить покупку в интернет магазине.

Не зависимо от того, откажетесь вы или попробуете, система откроет форму для привязки банковской карты.

В ней необходимо заполнить номер своей карты, срок ее действия и CVV.

Это будет последним действием, после которого вам откроется Личный кабинет в разделе "Обзор", где можно будет добавить еще одну карту, а также подтвердить номер телефона и адрес почты.

Теперь вам доступны все функции PayPal, которые открыты для пользователей из Украины.

ПриватБанк отменил комиссию

ПриватБанк объявил, что отменяет комиссию и за интернет-эквайринг LiqPay и призвал магазины принимать оплату картами.

В пресс-службе сообщили, что льготные условия будут действовать до конца марта, однако могут быть продлены в зависимости от ситуации.

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