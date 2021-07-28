Кабмін збільшив українцям зарплати залишив пільговий тариф на світло – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Зарплати в червні зросли / Фото: Сьогодні

Кабмін збільшив мінімальну зарплату для українців, пільговий тариф на електроенергію зберіг ще на місяць, газ в обхід України через "Північний потік – 2" пустять вже в цьому році, а також назвали міста, з яких почнеться будівництво платних доріг в першу чергу.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші економічні новини середи, 28 липня.

Українці стали більше заробляти

В Україні середня зарплата підвищиласядо 14 313 грн в червні 2021 року після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

"Північний потік – 2" ось-ось добудують

Російський газопровід, угоди про який досягли США і Німеччина, буде добудований вже в серпні-2021, а перший пуск палива по "трубі" можливий вже до кінця року. Тим часом, судно "Академік Черський" вже завершило роботу на "Північному потоці – 2", заявив глава австрійської компанії OMV, яка бере участь у проекті, Райнер Зеле.

Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію. Роботи по першій нитці в цьому напрямку вже розпочато.

Також стало відомо, що Німеччина готова провести консультації про "Північний потік – 2", які ініціювала Україна. Готовність Берліна почати переговори підтвердив уповноважений МЗС ФРН з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Маттіас Люттенберг на зустрічі із заступником глави Офісу президента Ігорем Жовквою.

"Північний потік – 2" готують до запуску / Фото: Getty Images, Сьогодні Реклама

Кабмін продовжив пільговий тариф на світло

Ціну на електроенергію зберегли на рівні 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч ще на місяць – до 1 вересня 2021 року. Державна компанія "Енергоатом" продовжить поставки електрики для населення за пільговою ціною, а тариф на "світло" з 1 серпня не зміниться.

Рішення підтримав Кабінет міністрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд і всі зацікавлені сторони працюють над тим, щоб збалансувати ринок електроенергії.

З 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅ч в місяць. З цієї дати діє єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅ч. Але навіть після цього підвищення ціна за електрику залишилася приблизно в два рази нижче реальної ринкової вартості.

Тариф на електроенергію поки залишиться пільговим / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

Де з'являться 2 перші платні дороги

В Україні хочуть в насамперед зробити платними дорогами Краковець-Львів-Броди-Рівне та Стрий-Мукачево. Про це розповіла заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Анна Юрченко. Однак остаточне рішення хочуть прийняти після завершення ТЕО.

Платні дороги в Україні. Колаж: "Сьогодні"