Кабмин увеличил украинцам зарплаты и оставил льготный тариф на свет – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Зарплаты в июне выросли / Фото: Сегодня

Кабмин увеличил минимальную зарплату для украинцев, льготный тариф на электроэнергию сохранил еще на месяц, газ в обход Украины через "Северный поток – 2" пустят уже в этом году, а также назвали города, с которых начнется строительство платных дорог в первую очередь.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные экономические новости среды, 28 июля.

Украинцы стали больше зарабатывать

В Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

"Северный поток – 2" вот-вот достроят

Российский газопровод, соглашения о котором достигли США и Германия, будет достроен уже в августе-2021, а первый пуск топлива по "трубе" возможен уже до конца года. Тем временем, судно "Академик Черский" уже завершило работу на "Северном потоке – 2", заявил глава австрийской компании OMV, участвующей в проекте, Райнер Зеле.

Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию. Работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

Также стало известно, что Германия готова провести консультации о "Северном потоке – 2", которые инициировала Украина. Готовность Берлина начать переговоры подтвердил уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с замглавы Офиса президента Игорем Жовквой.

"Северный поток – 2" готовят к запуску / Фото: Getty Images, Сегодня Реклама

Кабмин продлил льготный тариф на свет

Цену на электроэнергию сохранили на уровне 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года. Государственная компания "Энергоатом" продолжит поставки электричества для населения по льготной цене, а тариф на "свет" с 1 августа не изменится.

Решение поддержал Кабинет министров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и все заинтересованные стороны работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

С 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. С этой даты действует единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч. Но даже после этого повышения цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

Тариф на электроэнергию пока останется льготным / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

Где появятся 2 первые платные дороги

В Украине хотят в первую очередь сделать платными дорогами Краковец-Львов-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево. Об этом рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко. Однако окончательное решение хотят принять после завершения ТЭО.

Платные дороги в Украине. Коллаж: "Сегодня"