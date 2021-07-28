Германия согласилась на переговоры с Украиной о "Северном потоке – 2"

В немецком внешнеполитическом ведомстве учли требование Киева провести консультации после того, как ФРГ и США достигли соглашения

Германия готова обсуждать "Северный поток - 2" / Фото: AFP

Германия готова провести консультации о "Северном потоке – 2", которые инициировала Украина. Готовность Берлина начать переговоры подтвердил уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с замглавы Офиса президента Игорем Жовквой.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

При этом Жовква рассказал Люттенбергу об "острых угрозах безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы", которые несет в себе проект "Северный поток – 2".

"Уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку – 2", - говорится в сообщении.

Почему Украине нужны консультации

США и Германия достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток – 2" 21 июля. Это соглашение предусматривает, что:

немецкая сторона "будет принимать меры", если Россия использует поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны или предпримет агрессивные действия против Украины;

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет и назначить для этой цели специального представителя. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

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Позиция украинской стороны заключается в том, что российский газопровод угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. МИД также сомневается, что такие договоренности США и Германии способны защитить от российского произвола.

Именно поэтому МИД Украины в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации с ЕС инициировал консультации с Еврокомиссией и ФРГ по поводу "Северного потока – 2" и направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

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