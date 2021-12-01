Вплине на кожного: що чекає на пенсіонерів із 1 грудня

З пенсіями українців можуть виникнути проблеми / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців з 1 грудня чекає багато нововведень, а деякі з них стосуються і пенсіонерів. На них чекає не лише індексація пенсій, а й зростання цін на найнеобхідніше.

"Сьогодні" зібрали головні нововведення для людей похилого віку.

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Підвищення прожиткового мінімуму

Вже з 1 грудня для українців підвищать рівень прожиткового мінімуму. Він зросте з 2294 грн. до 2393 грн.

Як йдеться у законі "Про державний бюджет України на 2021 рік, прожитковий мінімум встановлять:

для дітей віком до 6 років підвищився з 2013 грн по 2100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – на рівні 2618 грн, хоча до цього він був 2510 грн;

для працездатних осіб – з 2379 грн по 2481 грн;

для безробітних декретну допомогу – з 2635 грн по 2749 грн.

А от для пенсіонерів він буде на рівні 1934 грн, хоча ще у листопаді був 1854 грн.

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Індексація пенсій

Підвищення пенсійного мінімуму призведе до індексації пенсій. Мінімальну виплату встановлять на рівні 1934 грн., а максимальну – 19 340 грн.

Для тих, хто вийшов на пенсію у віці і досяг необхідного пенсійного стажу, їхні виплати будуть не менше 2600 грн. Але важливо досягти для жінок 30 років стажу, а чоловікам 35 років.

А у Пенсійному фонді вже назвали перелік банків, у яких пенсіонери можуть отримувати соціальні виплати.

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В той же час із пенсіями можуть виникнути проблеми. Пенсійний фонд попросив уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. У фонді пояснили, що дефіцит коштів виник через перерахунок призначених за спецзаконами пенсій за рішеннями судів.

Але міністр соцполітики Марина Лазебна вже запевнила, що затримок із виплатами не буде і всі українці вчасно отримають свої гроші.

Ціни на продукти

Для пенсіонерів подорожчають і продукти. На це вплинула не лише інфляція, а й ціни на енергоносії.

Директор аудиторської компанії Михайло Крапівко вважає, що до кінця року продукти подорожчають на 5-15%. Українці створять якийсь штучний дефіцит перед святами, оскільки масово почнуть скуповувати продукти.

Експерт вважає, що зросте ціна лише на популярні для свята товари. А саме: м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти.

"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно зрости в ціні. Порівняно з минулим роком – у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – пояснив голова Спілки українського селянства Іван Томіч.

А експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензін вважає, що до нового року для українців на 2% подорожчає хліб, також зростуть ціни на сало та м'ясо. Також прогнозує подорожчання соняшникової олії, цукру і курятини.

Раніше ми повідомляли, що в грудні, напередодні нового року, на українців чекає багато приємних і не дуже сюрпризів, які вплинуть не лише на закінчення року, а й на ситуацію в країні у 2022 році.