Підвищення пенсій із 1 грудня: де можна отримати свої гроші

У 2021 році виплату пенсій та грошової допомоги можуть здійснювати не всі банки

Право на виплати пенсій мають 43 фінустанови / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, а це вплине на підвищення виплат пенсіонерам.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України

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Перелік банків оприлюднили відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, за якими здійснюється виплата, згідно з постановами Кабміну від 26.09.2001 № 1231 (у редакції постанови Кабінету України від 27.12.2019 №1151), яка регулює пенсії.

У 2021 році виплату пенсій та грошової допомоги можуть здійснювати не всі банки. Право на це є у 43 фінустанови:

АТ "КРИСТАЛБАНК";

АТ "Комерційний Індустріальний Банк";

АТ "Перший Український Міжнародний банк";

АТ "Банк Альянс";

АТ "КРЕДОБАНК";

АТ "Полтава-банк";

АТ "ПРО "РАДОБАНК";

АТ "БАНК СХІД";

ПАТ "КБ АККОРДБАНК";

АБ "Укргазбанк";

АТ "УкрСиббанк";

АТ АБ "Південний";

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";

АТ "ОТП Банк";

АТ "Юнекс Банк";

АТ АКБ "Львів";

АТ "МТБ БАНК";

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";

АТ "АЛЬФА-БАНК";

АТ "АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";

АТ СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ";

АТ "МОТОР-БАНК";

АТ "Ідея Банк";

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";

АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

АТ "Райффайзен Банк Аваль";

АТ "Державний експортно-імпортний банк України";

АТ "Ощадбанк";

АТ "МетаБанк";

АТ "ТАСКОМБАНК";

АТ "Міжнародний інвестиційний банк";

АТ "УкрБудІнвестБанк";

АТ "ПРАВЕКС БАНК";

АТ "АКЦЕНТ-БАНК";

АТ "Полікомбанк";

АТ "КБ "ГЛОБУС";

АТ "Банк Кредит Дніпро";

АТ "МЕГАБАНК";

АТ "ПроКредит Банк";

"АКБ "КОНКОРД";

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";

АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗБЕРЕЖЕНЬ";

АТ "СКАЙ БАНК".

Кому підвищать пенсії?

Оскільки з 1 грудня зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, то й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) – до 2600 грн.

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Крім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум із 2294 грн до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Також зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Раніше ми повідомляли, що колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.