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Підвищення пенсій із 1 грудня: де можна отримати свої гроші

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
24 листопада, 06:00
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У 2021 році виплату пенсій та грошової допомоги можуть здійснювати не всі банки
Право на виплати пенсій мають 43 фінустанови
Право на виплати пенсій мають 43 фінустанови / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 грудня в Україні збільшиться прожитковий мінімум, а це вплине на підвищення виплат пенсіонерам.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України

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Перелік банків оприлюднили відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, за якими здійснюється виплата, згідно з постановами Кабміну від 26.09.2001 № 1231 (у редакції постанови Кабінету України від 27.12.2019 №1151), яка регулює пенсії.

У 2021 році виплату пенсій та грошової допомоги можуть здійснювати не всі банки. Право на це є у 43 фінустанови:

  • АТ "КРИСТАЛБАНК";
  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк";
  • АТ "Перший Український Міжнародний банк";
  • АТ "Банк Альянс";
  • АТ "КРЕДОБАНК";
  • АТ "Полтава-банк";
  • АТ "ПРО "РАДОБАНК";
  • АТ "БАНК СХІД";
  • ПАТ "КБ АККОРДБАНК";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АТ "УкрСиббанк";
  • АТ АБ "Південний";
  • АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";
  • АТ "ОТП Банк";
  • АТ "Юнекс Банк";
  • АТ АКБ "Львів";
  • АТ "МТБ БАНК";
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
  • АТ "АЛЬФА-БАНК";
  • АТ "АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";
  • АТ СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ";
  • АТ "МОТОР-БАНК";
  • АТ "Ідея Банк";
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК";
  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК";
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль";
  • АТ "Державний експортно-імпортний банк України";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АТ "МетаБанк";
  • АТ "ТАСКОМБАНК";
  • АТ "Міжнародний інвестиційний банк";
  • АТ "УкрБудІнвестБанк";
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК";
  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК";
  • АТ "Полікомбанк";
  • АТ "КБ "ГЛОБУС";
  • АТ "Банк Кредит Дніпро";
  • АТ "МЕГАБАНК";
  • АТ "ПроКредит Банк";
  • "АКБ "КОНКОРД";
  • АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";
  • АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ І ЗБЕРЕЖЕНЬ";
  • АТ "СКАЙ БАНК".

Кому підвищать пенсії?

Оскільки з 1 грудня зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, то й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) – до 2600 грн.

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Крім того, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальний прожитковий мінімум із 2294 грн до 2393 грн. А для всіх пенсіонерів із 1854 до 1934 гривень – на 4,3% підвищать рівень мінімальної пенсії.

Також зростуть індивідуальні доплати за наднормативний стаж, а також розміри надбавок, доплат, підвищень, що залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Раніше ми повідомляли, що колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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