Інфляція зарплаті не завада? Скільки платили українцям у січні 2022 року

Січень 2022 року відзначився стабільністю на ринку праці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Січень 2022 року показав на ринку праці свою стабільність та ситуацію із заробітними платами дещо вирівняв.

Про це "Сьогодні" інформують у кадровому порталі grc.ua.

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Так, порівняно з груднем 2021 року, середній рівень зарплати збільшився і становить (згідно з відкритими вакансіями на порталі) 18 тис грн. Минулого року цей показник був 17 126 грн.

За словами фахівців порталу, 2021 був дуже неоднозначним з погляду прибутків представників українського ринку праці: до осені зарплати зростали, випереджаючи темпи інфляції, а вже наприкінці ситуація змінилася і українцям почали пропонувати дещо менші заробітки.

Зарплати залежать від настроїв бізнесу

Дійсно, рівень зарплат є непрямим, але доволі значним показником настроїв бізнесу. Їх підвищення вказує на те, що більшість українських компаній вже адаптувалися до перманентної кризи в країні.

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Найчастіше роботодавці зазначають у вакансіях найнижчий рівень заробітної плати. У січні вони пропонували:

від 10 100 грн — 56% роботодавців;

від 20 300 грн — 24% роотодавців;

від 30 400 грн — 10%;

від 40 600 — 6%;

від 50 800 — 4%.

Найвищі зарплати роботодавці у вакансіях майже не озвучували. Тож, за припущеннями фахівців grc.ua, високі зарплати отримують більше, ніж 10% українських фахівців.

Космічні зарплати в Україні

В Україні однією з найбільш високооплачуваних на сьогодні вважається професія у сфері ІТ. Проте не лише там приваблюють чималими заробітками. Немаленькі зарплати отримують і Team lead, Senior Media Buyer (арбітраж Facebook).

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Суть зайняття полягає в тому, що ви купуєте товар чи інший актив на одному ринку за низькою ціною і потім продаєте на іншому за більш високою.

Що нам пропонує вакансія і що вимагає:

ведення команду з 5-8 баєрів, їхнє мотивування;

пошук альтернативних методів і купівлі продуктів;

робота з великими бюджетами (вміння працювати з бюджетами від 1 тисячі доларів на день);

оптимізація роботи;

ведення звітів;

досвід роботи від 2 років.

Чому поріг зарплати такий високий? Зарплату нараховують як відсоток від конверсії (залежно від кількості покупок, яка, своєю чергою, залежить від кількості відвідувачів та відвідувань сайту). Відповідно, ваш дохід необмежений і, за словами роботодавця, може становити від 100 тис. до 500 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, кому в Україні пропонують до 500 тисяч грн заробітної плати.

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