Инфляция зарплате не помеха? Сколько платили украинцам в январе 2022 года

Январь 2022 года отличился стабильностью на рынке труда / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Январь 2022 показал на рынке труда свою стабильность и ситуацию с заработными платами несколько выровнял.

Об этом "Сегодня" сообщают в кадровом портале grc.ua.

Реклама

Да, по сравнению с декабрем 2021 года, средний уровень зарплаты увеличился и составляет (согласно открытым вакансиям на портале) 18 тыс. грн. В прошлом году этот показатель был 17 126 грн.

По словам специалистов портала, 2021 год был очень неоднозначным с точки зрения доходов представителей украинского рынка труда: к осени зарплаты росли, опережая темпы инфляции, а уже в конце ситуация изменилась и украинцам стали предлагать несколько меньшие заработки.

Зарплаты зависят от настроений бизнеса

Действительно, уровень зарплат является косвенным, но довольно значительным показателем настроений бизнеса. Их повышение указывает на то, что большинство украинских компаний уже адаптировались к перманентному кризису в стране.

Реклама

Чаще всего работодатели отмечают в вакансиях самый низкий уровень заработной платы. В январе они предлагали:

от 10 100 грн — 56% работодателей;

от 20 300 грн — 24% работодателей;

от 30 400 грн — 10%;

от 40 600 — 6%;

от 50 800 — 4%.

Высокие зарплаты работодатели в вакансиях почти не озвучивали. По предположениям специалистов grc.ua, высокие зарплаты получают более 10% украинских специалистов.

Космические зарплаты в Украине

В Украине одной из наиболее высокооплачиваемых сегодня считается профессия в сфере ИТ. Однако не только там привлекают немалыми заработками. Хорошие зарплаты получает и Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж в Facebook).

Реклама

Суть занятия заключается в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.

Что нам предлагает вакансия и что требует:

ведение команды из 5-8 байеров, ее мотивирование;

поиск альтернативных методов и закупок продуктов;

работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);

оптимизация работы;

ведение отчетов;

опыт работы от 2 лет.

Почему порог зарплаты так высок? Зарплата начисляется как процент от конверсии (числа покупок, зависящих от количества посетителей и посещений сайта). Соответственно, ваш доход не ограничен и, по словам работодателя, может представлять от 100 тыс. до 500 тыс. гривен.

Раньше мы рассказывали, кому еще в Украине предлагают до 500 тысяч грн заработной платы.

Мы также узнавали, как ожидания войны России и Украины влияет на ситуацию в нашем государстве, и почему с полок магазина исчезает гречка, сахар и горох.