Хотіла оплатити покупки: у клієнтки Monobank загадково зникли гроші

На Monobank поскаржилася клієнтка / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank не змогла розплатитися карткою в магазині. Незважаючи на те, що спочатку гроші були зняті, транзакція не пройшла.

Про ситуацію, що склалася, українка написала на сайті "Мінфін".

"Хотіла оплатити покупки, прийшло смс що гроші зняті, але продавець сказав, що відхилили. Після дзвінка в службу сказали, що дійсно гроші не дійшли і їх повернуть, протягом години вони повернулися, в магазині розплатилася готівкою", – написала дівчина.

За її словами, через два дні після невдалої оплати карткою вночі гроші знову списали.

"Зв'язуюся з службою підтримки і мене запевняють що магазин зняв ці гроші, приїхавши в магазин вони перевіряють термінал, дзвонять в ПриватБанк, і банк підтверджує що гроші не приходили", – додала дівчина, зазначивши, що Monobank запропонував їй почекати 10 днів і підписати згоду на зняття ще 19 доларів за те, що банк буде розбиратися.

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У Monobank відповіли дівчині, що потрібно перевірити ситуацію.

Звернення клієнтки Monobank до Горохівського

Співзасновник Monobank Олег Горохівський заявив про те, що при отриманні платежів клієнтів цифрового банку тепер у виписці відображається прізвище відправника грошей. Все почалося з персональної скарги однієї з клієнток банку, оскільки звернення на гарячу лінію не допомогли.

Раніше у користувачів не висвітлювалися прізвища, хто відправляв кошти з карти Monobank на карту Monobank. Тільки "Анна Б." або "Ірина П."

Відразу після звернення Наталії Monobank виправили цю проблему, тепер прізвище відправника відображається у виписці повністю при всіх нових платежах всередині монобанк.

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