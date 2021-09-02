Гороховському на Monobank поскаржилася клієнтка – він відреагував

Відразу після звернення клієнтки Monobank виправив цю проблему

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про зміни в додатку. Колаж: "Сьогодні"

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив про те, що під час отримання платежів клієнтів цифрового банку тепер у виписці відображається прізвище відправника грошей. Все почалося з персональної скарги однієї з клієнток банку, оскільки звернення на гарячу лінію не допомогли.

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Про це він написав у Facebook.

Справа в тому, що раніше у користувачів не висвітлювалися прізвища, хто відправляв кошти з карти Monobank на карту Monobank. Тільки "Анна Б." або "Ірина П.". Незручність в тому, що в таких випадках доводилося звіряти списки по всіх контактів у телефонній книзі або в інших месенджерах, щоб розібратися, хто ж ця "Ірина П.".

"У монобанк не видно, бл...ть, прізвище людини, яка пересилає кошти з карти монобанк на карту монобанк. Тільки "Анна Б." або "Ірина П." А ти потім сиди годинами і звіряй списки по всіх контактах у вайбері або телефонній книзі, хто така ця "Анна Б.", – розповіла про свою проблему Наталя.

Відразу після звернення Наталі Monobank виправили цю проблему, тепер прізвище відправника відображається у виписці повністю під час всіх нових платежів всередині Монобанку.

"Дорога Наталю! Спасибі вам велике! Відразу після вашого звернення ми виправили це і з учорашнього вечора прізвище відправника відображається у виписці повністю під час платежів всередині Монобанку", – написав Гороховський у своїй публікації в Facebook.

Альфа-Банк може купити Monobank?

На початку серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, проте пізніше співзасновник Monobank Олег Гороховський поскаржився на Альфа-Банк, який випустив нову картку, але в праві користовуватися нею відмовив.

"Так, не знаю як ви нас, а ми вас точно купувати не збираємося, тож намагайтеся працювати краще", – сказав Гороховський.

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Водночас в самому Альфа-Банку також не підтвердили ці плани і домовленості.

"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

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