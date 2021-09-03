У клієнтки Monobank вкрали з картки понад 100 тис. грн – шахраї телефонували з номера банку

Зловмисники списали з рахунку всі гроші, ще 78 тисяч взяли в кредит

Шахраї набрали кредитів розстрочками на товари / Фото: колаж "Сьогодні"

Клієнт Monobank поскаржився, що шахраї зателефонували його дружині з офіційного номера банку і вкрали велику суму грошей.

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Негативний відгук чоловік залишив на українському порталі Minfin.com.ua.

"Будьте обережними, сьогодні шахраї зателефонували моїй дружині з номера Monobank +38 044 237 20 60, який у них можна знайти в розділі контакти на їх офіційному сайті monobank.ua/contacts, представилися співробітниками відділу безпеки і вкрали 117 тис. грн, з них 78 тис. грн це кредитні кошти, інші набрали розстрочками на товари", – написав користувач з ніком svic.

За словами автора, коли стало відомо про зникнення грошей, відразу ж зателефонували до банку. Там заявили, що не телефонували, хоча номер збережений в списку вхідних дзвінків. Співробітників банку попросили зупинити нарахування відсотків за кредитами і розстрочками, поки триває кримінальне провадження, але в Monobank відмовилися.

Фото: скріншот

"Нам дуже шкода, що сталася така ситуація. Розслідуванням випадків шахрайства, а так само розшуком і затриманням злочинців займаються правоохоронні органи. Зі свого боку ми будемо сприяти розшуку в рамках чинного законодавства", – відреагували на скаргу на сайті Мінфіну.

Альфа-Банк може купити Monobank?

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На початку серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, проте пізніше співзасновник Monobank Олег Гороховський поскаржився на Альфа-Банк, який випустив нову картку, але в праві використовувати її відмовив.

"Так, не знаю як ви нас, а ми вас точно купувати не збираємося, тож намагайтеся працювати краще", – сказав Гороховський.

У той же час в самому Альфа-Банку також не підтвердили ці плани і домовленості.

"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

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