Гривні – 25 років! Як змінювався дизайн української валюти (фото)

Спочатку в обігу були такі банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, а зараз є вже 500 і навіть 1000 гривень / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 25 років тому в обіг ввели нову грошову одиницю – гривню. Відповідний указ підписав президент Леонід Кучма 25 серпня 1996 року, але офіційно в обороті гривня з'явилася вже 2 вересня 1996 року.

Як змінювалася гривня за більш ніж два десятиліття – в матеріалі "Сьогодні".

Які банкноти були введені в обіг

Спочатку в обігу були такі банкноти: 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень, а також такі монети: 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок. Вже в 2001 році в Україні з'явилася нова банкнота – 200 гривень, яка, як виявилося, стала найзатребуванішою серед українців.

15 вересня 2006 року в обіг введено банкноту номіналом 500 гривень, а в жовтні 2019 року в Україні з'явилася найбільша банкнота номіналом 1000 гривень.

1 гривня

У серії 1992,1994 і 1995 років на лицьовій стороні банкноти був зображений київський князь Володимир Великий, а на зворотному – руїни Херсонеса.

У 2004 році на реверсі банкноти почали зображати град Володимира. У 2005, 2006, 2011 і 2014 роках купюри виходили зі зміненим дизайном і кольором.

2 гривні

Попри те, що дизайн банконти змінювався кілька разів, на аверсі весь час був портрет Ярослава Мудрого, на реверсі – Софійський собор.

5 гривень

Концепт купюри, попри оновлення дизайну, також залишався незмінним. На лицьовій стороні було зображення гетьмана Богдана Хмельницького, на зворотному – церква в селі Суботів.

10 гривень

Починаючи з тиражу перших банкнот на аверсі зображується гетьман Іван Мазепа. Спочатку на реверсі купюри була зображена Києво-Печерська лавра, а вже з 2004 року центральним елементом став Успенський собор.

20 гривень

Купюра змінювалася кілька разів, однак портрет письменника Івана Франка та зображення Львівського оперного театру на банкноті зображеними залишалися незмінно.

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50 гривень

50-гривнева купюра також залишається незмінною. На аверсі зображено портрет Михайла Грушевського, а на реверсі – будинок Української Центральної Ради.

100 гривень

Дизайн купюри змінювався кілька разів. Спочатку на ній були зображені Тарас Шевченко і Софійський собор, проте вже в 2005 році вирішили замість собору зобразити пейзаж Чернечої гори поблизу Черкас.

Після 2014 року на зворотному боці банкноти почали зображати будівлю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

200 гривень

На лицьовій стороні постійно був зображений портрет поетеси Лесі Українки, а на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку. Змінювався тільки колір купюри.

500 гривень

Банкнота змінювала свій дизайн кілька разів. Однак незмінно на купюрі зображено портрет філософа Григорія Сковороди і малюнок будівлі Києво-Могилянської академії.

1000 гривень

Це нова банкнота, на аверсі якої зображено портрет Володимира Вернадського, на реверсі – будівля Президії Національної академії наук України.

До слова, з нагоди річниці Дня Незалежності України Національний банк ввів у обіг чотири пам'ятні монети – не тільки з нейзильберу номіналом 5 гривень, які з'явилися з 10 серпня, але і з золота та срібла.

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