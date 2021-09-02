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Долар і євро злетіли в ціні – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
2 вересня, 08:44
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Національний банк України розрахував відновну вартість української валюти до долара і євро на 2 вересня
Долар знову зростає
Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на четвер, 2 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,00 грн;
  • 1 євро – 31,93 грн;
  • 1 злотий – 7,08 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.
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Курс долара, в порівнянні зі значеннями 1 вересня, виріс в ціні на 11 копійок, а євро подорожчало на 10 копійок. Водночас курс злотого і російських рублів став вище на 5 і 3 копійки відповідно.

У середу, 1 вересня, після відходу з ринку Нацбанку продавці і спекулянти, які залишилися, продовжували намагатися підняти котирування максимально високо, однак було мало охочих купити валюту.

  • Долар подорожчав на 10 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 27,02/27,04 грн (купівля/ продаж).
  • Євро виріс на 19 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,01/32,03 грн (купівля/ продаж).

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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