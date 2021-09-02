Гривне – 25 лет! Как менялся дизайн украинской валюты (фото)

Изначально в обращении были такие банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривень, а сейчас есть уже 500 и даже 1000 гривень / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 25 лет назад в обращение ввели новую денежную единицу – гривню. Соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма 25 августа 1996 года, но официально в обращении гривня появилась уже 2 сентября 1996 года.

Как менялась гривня за более чем два десятилетия – в материале "Сегодня".

Какие банкноты были введены в обращение

Изначально в обращении были такие банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривень, а также такие монеты: 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек. Уже в 2001 году в Украине появилась новая банкнота – 200 гривень, которая, как оказалось, стала самой востребованной среди украинцев.

15 сентября 2006 года в оборот введена банкнота номиналом 500 гривен, а в октябре 2019 года в Украине появилась самая большая банкнота номиналом 1000 гривень.

1 гривня

В серии 1992,1994 и 1995 годов на лицевой стороне банкноты был изображен киевский князь Владимир Великий, а на обратной – руины Херсонеса.

В 2004 году на реверсе банкноты начали изображать град Владимира. В 2005, 2006, 2011 и 2014 годах купюры выходили с измененным дизайном и цветом.

2 гривни

Несмотря на то, что дизайн банконты менялся несколько раз, на аверсе все время был портрет Ярослава Мудрого, на реверсе – Софийский собор.

5 гривен

Концепт купюры, несмотря на обновления дизайна, также оставался неизменным. На лицевой стороне было изображение гетмана Богдана Хмельницкого, на обратной – церковь в селе Суботов.

10 гривен

Начиная с тиража первых банкнот на аверсе изображается гетман Иван Мазепа. Изначально на реверсе купюры была изображена Киево-Печерская лавра, а уже с 2004 года центральным элементом стал Успенский собор.

20 гривен

Купюра менялась несколько раз, однако портрет писателя Ивана Франко и изображение Львовского оперного театра на банкноте изображенными оставались неизменно.

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50 гривен

50-гривневая купюра также остается неизменной. На аверсе изображен портрет Михаила Грушевского, а на реверсе – дом Украинской Центральной Рады.

100 гривен

Дизайн купюры менялся несколько раз. Сначала на ней были изображены Тарас Шевченко и Софийский собор, однако уже в 2005 году решили вместо собора изобразить пейзаж Чернечей горы возле Черкасс.

После 2014 года на обратной стороне банкноты начали изображать здание Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

200 гривен

На лицевой стороне постоянно был изображен портрет поэтессы Леси Украинки, а на обратной – въездная башня Луцкого замка. Менялся только цвет купюры.

500 гривен

Банкнота меняла свой дизайн несколько раз. Однако неизменно на купюре изображены портрет философа Григория Сковороды и рисунок здания Киево-Могилянской академии.

1000 гривен

Это новая банкнота, на аверсе которой изображен портрет Владимира Вернадского, на реверсе – здание Президиума Национальной академии наук Украины.

К слову, по случаю годовщины Дня Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра.

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