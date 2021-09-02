Доллар и евро взлетели в цене – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 сентября

Доллар снова растет / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 2 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,00 грн;

1 евро – 31,93 грн;

1 злотый – 7,08 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

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Курс доллара, по сравнению со значениями 1 сентября, вырос в цене на 11 копеек, а евро подорожало на 10 копеек. В то же время курс злотого и российских рублей стал выше на 5 и 3 копейки соответственно.

В среду, 1 сентября, после ухода с рынка Нацбанка оставшиеся продавцы и спекулянты продолжали пытаться поднять котировки максимально высоко, однако было мало желающих купить валюту.

Доллар подорожал на 10 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,02/27,04 грн (покупка/продажа).

Евро вырос на 19 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,01/32,03 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.