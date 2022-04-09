Готуємось до стрибка? Коли Нацбанк розморозить офіційний курс долара

Як скоро офіційний курс долара буде розмороженим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара в Україні з дня повномасштабного вторгнення РФ – 24 лютого – залишається зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол. При цьому курс на чорному ринку дуже чутливий до всіх подій в Україні та постійно змінюється.

Скільки ще Нацбанк триматиме офіційний курс долара замороженим? Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні.

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Точна дата невідома

Як зазначив Ніколайчук, офіційний курс долара буде замороженим щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

"А далі, після нашої перемоги, ми поступово повертатимемося до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку", – пояснив заступник голови НБУ.

Ніколайчук додав, що такий перехід і відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно і поступово. Нацбанк робитиме це для того, аби уникнути різких змін і потрясінь економічної системи.

Чого українцям очікувати від курсу валют після війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні буде з валютним ринком після війни.

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Віталій Ваврищук з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU) спрогнозував, що все залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.

"Імпортери зможуть придбавати валюту лише для завезення товарів критичного імпорту", – зауважив Ваврищук.

Будуть і обмеження на рух капіталу:

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виплати дивідендів та відсотків;

повернення прямих та портфельних інвестицій;

грошові перекази.

Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.

"Сьогодні" також розповідали, що відбувається з курсом на чорному ринку, та які авто скоро подешевшають в Україні.