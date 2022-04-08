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НБУ розрахував новий курс на 8 квітня – що відбувається з євро та злотим

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 09:42
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Розповідаємо, який курс євро та злотого Національний банк розрахував на 8 квітня
Курс євро та злотого продовжують знижуватися
Курс євро та злотого продовжують знижуватися / Фото: Getty Images, уніан

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на п'ятницю, 8 квітня.

Про це свідчать дані сайту Нацбанку.

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Порівняно з попереднім банківським днем курс євро впав на 1 копійку та становив 31,92 грн, курс польського злотого також знизився на одну копійку. За один злотий просять 6,87 грн.

Водночас курс долара залишається замороженим НБУ станом на 24 лютого (день початку повномасштабного вторгнення до України) і становить 29,25 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку

Незважаючи на те, що офіційний курс заморожено, чорний ринок дуже активний і рясніє різними пропозиціями.

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Курс тут вище, ніж у банках і дуже відрізняється в різних оголошеннях і містах. Він вагається від 31,3 до 34 грн/дол. а середнє значення – 31,84 грн.

А ось курс купівлі набагато нижчий, хоч і не дотягує до встановленого Національним банком значення.

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, найближчим часом готівковий курс валют в Україні буде досить стабільним, оскільки попит у населення на долари та євро не зростатиме.

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"Сьогодні" також писали, в яких українських банках можна вигідно обміняти долар, і розповідали, чого чекати від гривні після війни.

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