Готовимся к прыжку? Когда Нацбанк разморозит официальный курс доллара

Как скоро официальный курс доллара будет разморожен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в Украине со дня полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля – остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл. При этом курс на черном рынке очень чувствителен ко всем событиям в Украине и постоянно меняется.

Сколько еще Нацбанк держит официальный курс доллара замороженным? Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в национальном телемарафоне.

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Точная дата неизвестна

Как отметил Николайчук, официальный курс доллара будет заморожен минимум до завершения военного положения в Украине.

"А дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться в привычный режим плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке", – пояснил замглавы НБУ.

Николайчук добавил, что такой переход и восстановление продлится определенное время, и будет происходить очень осторожно и постепенно. Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

Чего украинцам ждать от курса валют после войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине будет с валютным рынком после войны.

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Виталий Ваврищук из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU) спрогнозировал, что все будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться строгие ограничения.

"Импортеры смогут покупать валюту только для ввоза товаров критического импорта" , – заметил Ваврищук.

Будут и ограничение на движение капитала:

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выплаты дивидендов и процентов;

возврат прямых и портфельных инвестиций;

денежные переводы.

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объема помощи международным партнерам Украины.

"Сегодня" также рассказывали, что происходит с курсом на черном рынке, и какие авто скоро подешевеют в Украине.