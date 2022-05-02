Пальне тепер продаватимуть з умовами: ОККО та WOG ввели обмеження

Компанії вводять обмеження через кризу на ринку пального / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні через війну з'явився дефіцит пального. Ціни постійно зростають, а на заправках вишиковуються величезні черги. Через це деякі компанії змушені запроваджувати обмеження.

Тепер на ОККО та WOG продаватимуть пальне з певними лімітами. Детально про них розповідає "Сьогодні".

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Що змінилось для українців

У мережі WOG заявили, що продавати зможуть лише 10 літрів бензину в одне авто на добу. Але з умовою.

"З 29.04 вводиться обмеження в 10 л на добу для приватних клієнтів при готівковому розрахунку чи оплаті банківськими картками, і лише за наявності картки лояльності PRIDE. Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично", – йдеться у повідомленні пресслужби.

При цьому для клієнтів скасували обмеження відпуску в каністри. В компанії додали, що такий вимушений крок дозволить забезпечити право першочергової пріоритетної заправки авто захисників, медиків та інших служб критичної інфраструктури.

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У мережі ОККО також ввели свої зміни. Відтепер діють такі правила:

клієнти, які мають картку Fishka, можуть заправлятися пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – від 10 л в одне авто;

клієнти, які не мають картки Fishka, можуть заправити своє авто пальним PULLS 95 та PULLS Diesel – 5 л в одне авто.

Проте є нюанс.

"Хочемо звернути вашу увагу, що ліміт встановлюється на одну заправку. Наступну заправку можна провести протягом доби, але не раніше ніж через дві години. Що стосується бензину А-95 та ДП, як і раніше, заправляємо даними видами пального критичну інфраструктуру, ЗСУ по паливних картках і талонах. На автогаз – обмежень нема", – йдеться у повідомленні.

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Що чекає на ринок пального?

На думку експертів Світового банку, вартість пального досягне "історично високих показників".

Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

Все це через війну з Росією, що порушила логістику та виробничі процеси. Зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

Хоч над проблемою дефіциту працюють, однак стримування цін не обіцяють. Українським АЗС вже дозволили збільшити націнку на пальне.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явилася онлайн-карта з АЗС, які працюють, та писали, що в деяких мережах АЗС розпочали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.