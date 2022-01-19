"Газпром" загрожує відключенням: яка країна може залишитись без газу

Молдова на межі запровадження НС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови, якщо платіж за блакитне паливо не буде зроблено до 20 січня.

Про це компанії "Молдовагаз" було надіслано офіційний лист із попередженням, повідомила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу.

Реклама

За її словами, 19 січня буде проведено засідання комісії з надзвичайних ситуацій, оскільки необхідну суму зібрати не вдалося.

Напередодні Гаврилиця заявила, що не виключає введення в країні надзвичайного стану в енергетиці, якщо газова криза не вщухне.

Також вона розповіла, що країна навіть звернулась до "Газпрому" із проханням про відтермінування платежу або кредит.

Реклама

Молдова звернулась до "Газпрому"

11 січня молдавський уряд вимушено звернувся до російського монополіста із проханням відтермінувати виплату зобов’язань за постачання газу у січні.

На той момент Молдові не вистачало 25 млн доларів. Тоді країна просили відтермінувати платіж хоча б до 20 січня.

На той момент "Молдовагаз" не заплатив за блакитне паливо, яке отримав ще у грудні 2021 року.

Реклама

Раніше ми писали, що Росію звинуватили у загостренні газової кризи в Європі, та розповідали, яку умову для збільшення постачань висунув Путін.