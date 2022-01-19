"Газпром" угрожает отключением: какая страна может остаться без газа

Молдова на грани введения ЧП / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" угрожает прекратить поставки газа в Молдову, если платеж за голубое топливо не будет произведен до 20 января.

Об этом компании "Молдовагаз" было направлено официальное письмо с предупреждением, сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на брифинге.

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По ее словам, 19 января будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, так как необходимую сумму собрать не удалось.

Накануне Гаврилица заявила, что не исключает введение в стране чрезвычайного положения в энергетике, если газовый кризис не утихнет

Также она рассказала, что страна даже обратилась в "Газпром" с просьбой об отсрочке платежа или кредита.

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Молдова обратилась к "Газпрому"

11 января молдавское правительство вынужденно обратилось к российскому монополисту с просьбой отсрочить выплату обязательств за поставку газа в январе.

В тот момент Молдове не хватало 25 млн долларов. Тогда страна просили отсрочить платеж хотя бы до 20 января.

На тот момент "Молдовагаз" не заплатил за голубое топливо, полученное еще в декабре 2021 года.

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Ранее мы писали, что Россию обвинили в обострении газового кризиса в Европе, и рассказывали, какое условие для увеличения поставок выдвинул Путин.