Франція оштрафувала Google на 500 млн євро

Пошуковий гігант не виконав наказ про укладення договору з інтернет-виданнями щодо використання їх новинного контенту

Штраф Google став другим за величиною французьким антимонопольним штрафом. Фото: REUTERS / Eric Gaillard

У Франції оштрафували корпорацію Google на 500 мільйонів євро через те, що та не почала переговори з видавцями новин про компенсацію за використання їх контенту на своїй платформі.

Як пише Bloomberg, через два місяці Google потрібно буде представити програму грошової компенсації інтернет-виданням за використання їхніх новин.

Читайте також:

"Податок на Google": хто буде платити і наскільки подорожчають гри, стікери та передплати

У Google заявили, що розчаровані рішенням Франції, проте, якщо компанія не виконає рішення антимонопольного органу, Google загрожують нові штрафи в розмірі 900 тисяч євро в день.

Реклама

До речі, не тільки Франція намагається змусити техногігант платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ, який відображається в пошукових системах. Нещодавно також і Австралія зажадала від Facebook і Google платити за контент.

Законопроект, який хочуть ухвалити в Австралії, змусить техногігант Alphabet (Google) і Facebook платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ. Але це викликає невдоволення Google – корпорація погрожує взагалі закрити свій пошук в Австралії.

Також ми писали про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує іноземні інтернет-компанії встановити 20% -й ПДВ на продаж своїх послуг на території України, вже прозваний "податком на Google".

Раніше турецький антимонопольний регулятор наклав на Google 25,6 млн доларів штрафу. Компанію визнали винною в "зловживанні своїм домінуючим становищем на спільному ринку пошукових систем".