Окей, Google? Країни G7 погодили глобальний податок на прибуток для міжнародних техногігантів

Після цього рішення транснаціональні корпорації не зможуть мінімізувати платежі до бюджету за рахунок реєстрації в низькоподаткових юрисдикціях

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про введення мінімального глобального корпоративного податку в розмірі 15% для великих світових компаній.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Що вирішили?

"Міністри фінансів G7 досягли історичної угоди про реформування глобальної податкової системи, щоб вона відповідала глобальному цифровому століттю", – сказав британський міністр фінансів Ріші Сунак.

За його словами, податок застосовуватиметься до компаній з рентабельністю за чистим прибутком від 10%, і 20% – прибутки понад цей рівень перерозподілятимуться для оподаткування в країнах, де вони реально продають свої продукти.

У той же час в угоді не уточнюється, які саме підприємства підпадатимуть під дію правил, а йдеться тільки про "найбільші і найприбутковіші багатонаціональні підприємства". Але відомо, що до них належать Google, Apple і Amazon.

Реклама

Договір повинен ліквідувати ситуацію, що дозволяє транснаціональним техногігантам мінімізувати платежі до бюджету за рахунок реєстрації в низькоподаткових юрисдикціях. Наприклад, Google і Apple для цього використовували Ірландію і Нідерланди.

Видання зазначає, що ухилення від податків в рідних юрисдикціях обійшлося країнам втратами в сотні мільярдів доларів. А на тлі пандемії коронавірусу це стало особливо відчутно. Тому країни G7 розробили податкову угоду.

В тренді Мільйону українців переглянуть пенсії та доплатять ще за два місяці

Що зараз?

На практиці техногіганти зараз декларують прибуток тільки в тих країнах, де ставка оподаткування низька. Це робиться не дивлячись на те, що основна частка продажів припадає на інші країни і це законна практика.

Наприклад, лише в квітні 2021 року Amazon задекларував 1,4 мільярда доларів збитків в Люксембурзі і, таким чином, компанія не сплатила ні податку на прибуток. У той же час компанія заявляла про рекордні доходи в 2020 році.

На даному етапі привабливою для великих компаній є Ірландія. Там податок на дохід корпорацій становить 12,5% і багато країн приймають рішення саме там оплачувати податки. Відзначимо, що міністр фінансів Ірландії вже заявив, що введення глобального мінімального податку на дохід матиме "істотні наслідки" для країни.

Що далі?

Реклама

Наступний етап – поширення дії угоди на країни G20. Ідею "Великої сімки" повинні підтримати інші країни. Спочатку "Велика двадцятка", саміт якої повинен відбутися в липні 2021 року.

Потім потрібна підтримка в межах інклюзивної рамкової угоди ОЕСР з протидії податковим злочинам – туди входять 139 країн-членів.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт № 4184, яким вводиться так званий податок на Google. Він передбачає обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ.