Зеленський ввів "податок на Google"

Українська влада розраховує, що нові правила оподаткування інтернет-компаній збільшать надходження до державного бюджету від ПДВ

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 3 червня закон № 1525-ІХ, який зобов'язує іноземні інтернет-компанії встановити 20-відсотковий ПДВ на продаж своїх послуг на території України, вже прозваний "податком на Google".

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У президента сподіваються, що закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ.

"Такі правила оподаткування вже стають звичайною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, в Австралії, Білорусі, Казахстані та інших", – йдеться в повідомленні.

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В ОПУ пояснили, що тепер іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги, зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн гривень на рік.

Нерезиденти складатимуть спрощену звітність у електронній формі українською або англійською мовою.

Хто не платитиме новий податок

Згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються послуги з дистанційного навчання через інтернет, якщо Мережа використовується тільки як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

Також від податку на додану вартість звільнені операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів в інтернеті з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їх проведення і надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ під час оплати українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

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Зазначимо, сайт "Сьогодні" вже розповідав, що до "електронних послуг", про які йдеться в новому законі, належать:

постачання через інтернет зображень або текстів, в т. ч. фотографій, електронних книжок та журналів;

постачання аудіовізуальних творів, відео на замовлення, ігор, азартних ігор і послуги з участі в них;

надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх та розважальних електронних ресурсів;

надання в користування хмарних технологій для розміщення даних;

постачання та обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання;

рекламні послуги в інтернеті, мобільних застосунках тощо.

Ми також повідомляли, що 5 червня міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про запровадження мінімального глобального корпоративного податку в розмірі не менш як 15% для великих світових компаній.

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