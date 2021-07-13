Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Штраф Google стал вторым по величине французским антимонопольным штрафом. Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции оштрафовали корпорацию Google на 500 миллионов евро из-за того, что та не начала переговоры с издателями новостей о компенсации за использование их контента на своей платформе.
Как пишет Bloomberg, через два месяца Google нужно будет представить программу денежной компенсации интернет-изданием за использование их новостей.
Читайте также:
"Налог на Google": кто будет платить и насколько подорожают игры, стикеры и подписки
В Google заявили, что разочарованы решением Франции, однако, если компания не выполнит решение антимонопольного органа, Google грозят новые штрафы в размере 900 тысяч евро в день.
К слову, не только Франция пытается заставить техногигантов платить издателям и вещателям за контент СМИ, который отображается в поисковиках. Недавно также и Австралия потребовала от Facebook и Google платить за контент.
Законопроект, который хотят принять в Австралии, заставит техногигантов Alphabet (Google) и Facebook платить издателям и вещателям за контент СМИ. Но это вызывает недовольство Google – корпорация грозится вообще закрыть свой поиск в Австралии.
Также мы писали о том, что президент Владимир Зеленский подписал закон, который обязывает иностранные интернет-компании установить 20%-й НДС на продажу своих услуг на территории Украины, уже прозванный "налогом на Google".
Ранее турецкий антимонопольный регулятор наложил на Google 25,6 млн долларов штрафа. Компанию признали виновной в "злоупотреблении своим доминирующим положением на общем рынке поисковых систем".
Новости на эту же тему: