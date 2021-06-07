"Налог на Google": кто будет платить и насколько подорожают игры, стикеры и подписки

Третьего июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4148, которым вводится так называемый "налог на Google". Название не совсем точное: новый закон обяжет не одну, а все иностранные интернет-компании установить 20%-ный НДС на продажу своих услуг на территории Украины. Поскольку НДС платит не производитель, а конечный потребитель, фактически можно сказать так: новый закон обяжет иностранные компании брать с украинцев 20%-ный налог каждый раз, когда они собираются заплатить деньги за электронные услуги.

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Сайт "Сегодня" разбирался, как это отразится на кошельках украинцев.

"Под прицелом" Netflix, App Store, Gmail и другие

Самое время напомнить, что значит "электронные услуги". В законе определено, что это "услуги, которые поставляются через сеть интернет автоматизировано, с помощью информационных технологий и преимущественно без вмешательства человека, в том числе путем установления специального приложения на смартфонах, планшетах, телевизионных приемниках или других цифровых устройствах".

Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что к таким услугам относятся все платные приложения, подписки, улучшенные функции и т. др.:

реклама в Facebook и на других площадках;

платные стикеры и звонки на стационарные телефоны в Viber или Skype;

увеличение объема облачного хранилища или места в почтовом ящике того же Gmail

платные приложения в Google Play или App Store, а том числе игры;

подписки на сайты, платные функции сайтов вроде Myheritage;

подписка на интернет-журналы и фотобанки;

подписки на Netflix, Apple music, Youtube music и другие видео-, кино- и музыкальные сервисы.

доступ к базам данных;

доступ к интернет-телевидению;

услуги дистанционного обучения через интернет, где ученики выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

Одним словом, вся продукция интернет-индустрии, которая была платной, теперь будет облагаться налогом в размере 20% стоимости (НДС).

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Приятной новостью можно назвать разве что то, что продукция, которая была бесплатной, такой и останется. Нет продаж – нет и налога.

Кто должен будет платить

В самом названии закона указано, что налогом облагается продукция, которая поставляется нерезидентами электронных услуг физическим лицам. При этом в законопроекте ко второму чтению уточнили: речь идет не только о физлицах, но и о ФОПах, не зарегистрированных как плательщики НДС.

А вот для украинских компаний, которые являются плательщиками НДС, цены не повысятся, говорят юристы. Даже наоборот.

"Юридические лица – резиденты Украины и раньше платили 20% НДС при покупке электронных услуг у нерезидента. Поэтому для них ничего не изменится. Однако если раньше юридические лица при покупке электронных услуг у нерезидента еще и платили налог на репатриацию, который надо было начислять сверху на оплату услуг нерезидента, то теперь такая обязанность для них будет отменена", – говорит Нина Бец, руководитель налоговой практики юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

Насколько подорожают электронные услуги

Казалось бы, введение налога в 20% должно автоматически привести к подорожанию продукции на 20%. Некоторые эксперты именно об этом и говорят.

В то же время ряд других экспертов считают, что подорожание будет не таким существенным.

"Опыт других стран, которые раньше ввели аналогичные по сути нормы налогообложения, показывает, что подорожание не везде было пропорционально налоговой нагрузке. Например, в Австрии Google увеличил стоимость платных услуг точно на размер ставки налога, то есть на 5%. А вот в Турции цена выросла на 5%, хотя налог составляет 7,5%. Как именно поступят отдельные поставщики – спрогнозировать невозможно. Думаю, что цены все же вырастут. Но в любом случае по-разному", – считает налоговый консультант Алексей Тройников.

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Об этом же говорит эксперт по стратегическому маркетингу, основатель агентства "Маркетолог №2" Юрий Будилов.

"Международные сервисы, когда выставляют цены для своих продуктов конкретной страны, часто учитывают конъюнктуру рынка, потребительские возможности. И, например, Netflix в Украине может отличаться по стоимости от Netflix в США. Как вариант – сервисы могут пересмотреть собственные сметы, чтобы сделать продукт немного дешевле, чтобы не потерять часть аудитории. Ведь, согласно экономической теории, при увеличении стоимости продукта на 10% мы теряем до 30% потребителей. А если речь идет о 20%-ном подорожании, сокращение аудитории может быть еще больше", – говорит Юрий Будилов.

А Google вообще ни при чем?

Георгий Курбанов, СЕО компании Svitsoft, которая много лет сотрудничает с Facebook и Google, говорит, что Google, именем которого назвали в обиходе новый налог, отношения к нему вроде как и не имеет.

"Google уже давно имеет юридическое лицо в нашей стране, которое называется "Google Украина". Эта компания официально принимает платежи и обслуживается в "Ситибанке". Мы платим с украинского юрлица на украинское юрлицо. Следовательно, НДС уже уплачивается", – рассказывает Георгий Курбанов.

Логично предположить, что цены на продукцию этой компании не должны измениться.

Сотрудничество с Viber, по словам Курбанова, происходит через представителя, хотя офиса Viber в нашей стране нет. А вот компании, которые заказывают рекламу в Facebook, возможно, даже выиграют от нововведения.

"Рекламодатели этой площадки уже и без закона переплачивают 20%. Они платят с юрлица (например, ООО на ООО), уплачивая 20% НДС, потом эти деньги переводятся в наличность, пересылаются на ФОП, потом на карточку, а потом с карточки деньги списывает Facebook. Для запуска рекламы на Facebook необходимо привязать только карточку физлица. Любые другие способы не подходят, мы тысячи раз их искали. И это создает для нас огромную налоговую нагрузку: 20% НДС, затем 5% налог на прибыль, затем 1% за снятие наличных. И еще надо учесть комиссионные агентства. Чтобы официально запустить рекламу в Facebook, комиссии доходят почти до 40%!" – рассказывает Георгий Курбанов.

Защита украинского производителя

Один из мотивов введения НДС на продукцию иностранных интернет-компаний – создание равных, конкурентных условий для украинского производителя. Мол, сейчас украинские компании платят НДС, а иностранные – нет. Эксперты говорят, это будет справедливо по отношению к отечественному бизнесу. Но сомневаются, что потребитель сразу же побежит скупать отечественный продукт.

"Да, такое решение справедливо по отношению к украинским компаниям, которые платят НДС. Однако это решение никак не повлияет на увеличение спроса именно на отечественный продукт. Ведь если покупателю необходима реклама на иностранном ресурсе, то он ее купит именно там", – поясняет юрист Нина Бец ("Ильяшев и Партнеры").