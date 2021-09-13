Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, прийде сповіщення – "Дія" попередить про кредитних шахраїв

Федоров: "Дія" буде повідомляти користувачів про перевірки кредитних історій. Колаж: "Сьогодні"

Найближчим часом "Дія" запустить послугу щодо повідомлення користувачів про те, який банк і для чого перевіряє їхню кредитну історію.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у"Подробицях тижня".

"Ми через кілька тижнів запустимо в "Дії" послугу – вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам приходить сповіщення, яке говорить про те, що перевіряється ваша історія, який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію", – сказав Федоров.

Послуга буде доступна всім користувачам "Дії". За словами міністра, її запустять "за кілька тижнів".

Він також розповів, що на наступному "Дія.Саміті" презентують багато нових функцій, пов'язаних з отриманням субсидій, комунальними і соціальними послугами.

Реєстрація шлюбу просто з дому

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подання документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, подати документи про намір одружитися можна буде через портал "Дія", – сказав Шмигаль.

Крім того, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Раніше ми писали: