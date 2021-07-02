Шахраї стали використовувати додаток "Дія" для своїх махінацій. Що сталося

Аферисти через додаток "Дія" оформили на українку кредит, і тепер їй не дають спокою колектори

Електронний паспорт. Фото: "Дія"

В Україні поширюється новий спосіб шахрайства. Шахраї оформили на жінку кредит за допомогою програми "Дія", а колектори вимагають повернути суму боргу з відсотками 12 тис. грн за користування кредитними коштами.

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Про це в Facebook повідомив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Цифровий апокаліпсис в Україні оголошується відкритим. Громадянка України Людмила Ж. (це реальна людина, усі контактні дані та копії документів є) начебто "взяла кредит" через додаток Дія. Звісно, вона цей кредит не брала. Звісно, вона навіть не зареєстрована у Дії. Звісно, на момент оформлення шахрайського кредиту у неї не було навіть ID-картки (а був старий паперовий паспорт-книжечка)", – написав він.

За його словами, громадянка звернулася зі скаргою до кредитної установи, яка надала кредит, але там відповіли, що "у Товариства відсутні достатні підстави вважати, що кредитний договір з Товариством замість хххх Людмила хххх укладено іншою особою" .

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Постраждала також написала заяву в поліцію і кіберполіції, але результатів це не дало.

Далі вона звернулася до "Дію" і в Національний банк. В "Дії" їй відповіли, що додаток добре захищене і отримати кредит з його допомогою неможливо, а Нацбанк відповів, що "в Нацбанку відсутні повноваження з розслідування та підтвердження або спростування фактів протиправного освіти кредитної заборгованості".

"НБУ, замість допомоги, ввічливо повідомляє постраждалій, що загальна сума заборгованості станом на 07.06.2021 складає 11 677,50 грн, яка складається з: 2 430,00 грн – тіло кредиту, 9 247,50 – проценти, нараховані за користування кредитом", – додав Корсун.

Раніше повідомлялося, що "Дія" тепер працює і в супермаркетах.

Про те, які цифрові послуги надаються в додатку "Дія", дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":