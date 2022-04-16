"Якщо чесно, пишаюся!": росіяни записали до ворогів народу українського банкіра

Росіяни записують у вороги народу українських банкірів, музикантів та журналістів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Співзасновник Monobank Олег Гороховський потрапив до списку ворогів російського народу. Разом з ним у перелік потрапили Володимир Кличко, доктор Комаровський, Віталій Портніков та інші.

Про це Гороховський написав у Telegram.

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"Висловлює ненависть до жителів Росії"

"Гороховський Олег Володимирович – український банкір. Висловлює ненависть до жителів Росії. Називає російський народ "фашистами" та "тупими тваринами" за те, що їхня країна проводить спецоперацію із захисту мирного населення в Донбасі" – так описують мене у повідомленні на сайті", – зазначив він.

Гороховський також написав, що його можна вітати з такою подією.

"Пишаюся, якщо чесно!" – зазначив він у дописі.

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Разом із ним до списку ворогів також внесено Володимира Кличка, журналістів Соню Кошкіну, Дениса Казанського, Дмитра Комарова, Віталія Портнікова, Леоніда Швеця, доктора Комаровського, музикантів Володимира Дантеса, Віру Брежнєву та багатьох інших.

Нова функція від Monobank

Раніше "Сьогодні" писали, що у Monobank запровадили послугу з доставки банківських карток до країн Європи.

Українці, які змушені були переїхати за кордон, мають кілька опцій на вибір щодо банківських карток Monobank:

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перевипустити власну картку;

замовити банківську картку;

відкрити рахунок.

Фінансова установа доставить картку до будь-якої точки Європи упродовж 5 днів. Вартість послуги для тих, хто зараз у Польщі, становить 10 злотих (орієнтовно 70 грн). Жителям інших країн доведеться заплатити 20 злотих (орієнтовно 140 грн).

Ми також розповідали, що Moody's назвали дату, коли Росія увійде в дефолт, і про те, що росіяни масово продають награбоване в Україні.