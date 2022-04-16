"Если честно, горжусь!": россияне записали во враги народа украинского банкира

Россияне записывают во враги народа украинских банкиров, музыкантов и журналистов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня
Соучредитель Monobank Олег Гороховский попал в список врагов российского народа. Вместе с ним в список попали Владимир Кличко, доктор Комаровский, Виталий Портников и другие.
Об этом Гороховский написал в Telegram.
"Выражает ненависть к жителям России"
"Гороховский Олег Владимирович – украинский банкир. Выражает ненависть к жителям России. Называет российский народ "фашистами" и "тупыми животными" за то, что их страна проводит спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе" – так описывают меня в сообщении на сайте", – отметил он.
Гороховский также написал, что его можно приветствовать с таким событием.
"Горжусь, если честно!" – отметил он в сообщении.
Вместе с ним в список врагов также внесены Владимир Кличко, журналисты Соня Кошкина, Денис Казанский, Дмитрий Комаров, Виталий Портников, Леонид Швец, доктор Комаровский, музыканты Владимир Дантес, Вера Брежнева и многие другие.
Новая функция от Monobank
Ранее "Сегодня" писали, что в Monobank ввели услугу по доставке банковских карт в страны Европы.
Украинцы, которые вынуждены были переехать за границу, имеют несколько опций по выбору банковских карт Monobank:
- перевыпустить собственную карту;
- заказать банковскую карту;
- открыть счет.
Финансовое учреждение доставит карту в любую точку Европы в течение 5 дней. Стоимость услуги для тех, кто сейчас находится в Польше, составляет 10 злотых (ориентировочно 70 грн). Жителям других стран придется заплатить 20 злотых (ориентировочно 140 грн).
Мы также рассказывали, что Moody's назвали дату, когда Россия войдет в дефолт, и о том, что россияне массово продают награбленное в Украине.