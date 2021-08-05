Ще є час: в НБУ нагадали, що робити з дрібними монетами

Виведені з обігу монети можна здавати до банків. Колаж: "Сьогодні"
В Україні вже майже два роки не приймаються до оплати монети 1,2,5 копійок, але їх без обмежень і безкоштовно можна обміняти на банкноти і монети, які знаходяться в обігу.
Як розповіли в НБУ, зробити це можна безкоштовно.
Обміняти монети можна до 30 вересня 2022 року, проте сума повинна бути кратною 10 коп.
Читайте також:
Найкраща монета року: в НБУ назвали переможців (фото)
Де можна обмінювати монети:
- в Нацбанку;
- Ощадбанку;
- ПриватБанку;
- ПУМБі;
- Райффайзен банку;
- УкрСиббанку.
Також до 30 вересня 2021 року можна обміняти і монети 25 копійок і банкноти гривні старих зразків (до 2003 року), які були вилучені з готівкового обігу. Вже до 30 вересня 2023 року їх можна буде обміняти тільки в НБУ та уповноважених на це банках.
Також ми писали і про те, що в Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.
Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.
А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Новини на цю ж тему: