Еще есть время: в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами

Выведенные из оборота монеты можно сдавать в банки. Коллаж: "Сегодня"
В Украине уже почти два года не принимаются к оплате монеты 1,2,5 копеек, но их без ограничений и бесплатно можно обменять на банкноты и монеты, которые находятся в обращении.
Как рассказали в НБУ, сделать это можно бесплатно.
Обменять монеты можно до 30 сентября 2022 года, однако сумма должна быть кратной 10 коп.
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Где можно обменивать монеты:
- в Нацбанке;
- Ощадбанке;
- ПриватБанке;
- ПУМБе;
- Райффайзен банке;
- УкрСиббанке.
Также до 30 сентября 2021 года можно обменять и монеты 25 копеек и банкноты гривны старых образцов (до 2003 года), которые были изъяты из наличного обращения. Уже до 30 сентября 2023 года их можно будет обменять только в НБУ и уполномоченных на это банках.
Также мы писали и о том, что в Национальном банке Украины рассматривают возможность улучшения визуального распознавания и тактильных характеристик монет. Их могут изменить для удобства пожилых людей и людей с недостатками зрения.
Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.
А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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