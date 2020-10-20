Банки массово отказываются менять монеты и старые банкноты: что делать (видео)

Украинцам необходимо избавиться от старых денег, ведь Нацбанк вывел из обращения монеты номиналом в 25 копеек. А еще с 1 октября стало невозможно рассчитаться банкнотами, которые были напечатаны до 2003 года. По закону мы можем сдать старые деньги в любой банк и получить новые без комиссии и штрафов. Но в реальности, с которой столкнулись корреспонденты "Сегодня" в своем эксперименте, все оказалось совсем не так – банки отказываются производить обмен под разными предлогами, а некоторые требуют оплатить услугу. Нацбанк крайне удивлен такой ситуацией и советует жаловаться на горячую линию.

Реклама

Наш корреспондент взял свою копилку, в которой собралось больше 300 гривен монетами по 25 копеек и гривнами старого образца, и отправился в рейд. В первом же банке, государственном, нам отказались поменять деньги, потому что мы не являемся клиентами банка. Мол, услуга предоставляется только "для своих".

Когда позже мы обратились к руководству за комментариями, оно продолжало настаивать на своем.

"У нас в банке обмен осуществляется только для идентифицированных клиентов. Это аргументируется внутренним положением банка, необходимо для безопасности финансового учреждения, для безопасности самого клиента, для понимания, кто совершает такую ​​операцию", – Александр Жильцов, представитель пресс-службы банка.

Во втором банке нам отказали в обмене потому что у кассира не было машинки для счета монет.

"Я вручную считать не буду", – вот и вся аргументация для отказа.

И только в третьем банке, который посетили новости "Сегодня", согласились принять деньги, выведенные из обращения. Правда, за отдельную плату.

"У нас теперь введена комиссия на обмен. Минимальная комиссия – 50 гривен. Полпроцента от суммы, но не менее 50 гривен", – заявила кассир.

Реклама

В Нацбанке о комиссии, естественно, слышат впервые. Там утверждаю, что финансовые учреждения не имеют права требовать дополнительную плату за обмен старых отечественных денег на "свеженькие". На это необходимо жаловаться прямо на горячую линию Национального банка Украины.

А еще Нацбанке уверяют, что обменивать старые деньги обязаны все лицензированные банки.

"Никто не имеет права вам в рабочее время отказать в обмене денег, ссылаясь на то, что не работает машинка для учета, нет кассира, или по другим каким-то причинам", – Андрей Блинов, координатор экспертной платформы национального банка Украины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" подробно писали о том, почему в Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами, для чего это нужно Нацбанку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама