В НБУ решили заменить некоторые монеты. Какого номинала и почему

Украинцы начали жаловаться на качество оборотных монет, прежде всего номиналом 1 и 2 гривны

Для удобства пожилых людей могут изменить монеты. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины рассматривают возможность улучшения визуального распознавания и тактильных характеристик монет. Их могут изменить для удобства пожилых людей и людей с недостатками зрения.

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Как рассказали в НБУ сайту "Сегодня", при расчетах оборотными монетами номиналом 1 и 2 гривны, у граждан пенсионного возраста со слабым зрением и людей с нарушением зрения возникают проблемы.

"Чтобы найти решение этого вопроса, была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Национального банка Украины (в частности, и Банкнотно-монетного двора НБУ) и представители уполномоченного президентом Украины по правам людей с инвалидностью, реабилитационного центра УТОС и других общественных организаций, представляющих интересы людей с нарушением зрения", – отметили в НБУ.

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Сейчас прорабатываются предложения по улучшению визуального распознавания элементов дизайна и тактильных характеристик оборотных монет.

Как рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, украинцы начали жаловаться на качество оборотных монет, прежде всего номиналом 1 и 2 гривны. Сейчас в Нацбанке работают над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования.

Однако детали относительно дизайна и технических характеристик монет пока не разглашают. Возможно, что монеты сделают более крупными, или же рельефными.

Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":