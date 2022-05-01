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ЄС готує потужний удар по російських банках — зачепить і Сбербанк

Уляна Лебич
1 травня, 12:57
Все це заплановано у шостому пакеті санкцій, який наступного тижня планує анонсувати ЄС

Шостий пакет санкцій неабияк вдарить по російському Сбербанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через вторгнення РФ в Україну і розвʼязану війну фактично в центрі Європи ЄС відключить велику кількість банків з Росії та Білорусі від міжнародної платіжної системи SWIFT, ймовірно, зачепить це і найбільший банк РФ – Сбербанк.

Про це повідомляє Bloomberg.

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