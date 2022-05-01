ЄС готує потужний удар по російських банках — зачепить і Сбербанк

Через вторгнення РФ в Україну і розвʼязану війну фактично в центрі Європи ЄС відключить велику кількість банків з Росії та Білорусі від міжнародної платіжної системи SWIFT, ймовірно, зачепить це і найбільший банк РФ – Сбербанк.

Про це повідомляє Bloomberg.

Всі обмеження та заборони будуть зафіксовані у шостому пакеті санкцій, який ЄС анонсує вже з 2 травня і в рамках якого передбачено повне нафтове ембарго (статися це має до кінця 2022 року). Однак до того часу обмеження на імпорт нафти з РФ планують запроваджувати поступово.

"Рішення про нові санкції може бути прийняте вже наступного тижня на зустрічі послів ЄС. Заходи, з яких складатиметься шостий пакет обмежень, ще не були офіційно запропоновані й можуть змінитися до того, як це станеться", – йдеться у повідомлення джерел видання.

Сбербанк обкрадав сейфи росіян

Російський Сбербанк "ощасливив" своїх користувачів, що виїхали за кордон у "важкі для країни часи". Як розповів журналіст з РФ Андрій Шипилов, банк розкриває сейфи користувачів та повідомляє їх про це по SMS.

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Журналіст давно орендував сейфову скриньку в банку, але тривалий час проживає за кордоном і не міг повернутися за своїм майном. Клієнтоорієнтований Сбербанк заявив, що договір з ним розірвали, а вміст забрали на "спецзберігання".

Працівники служби підтримки фінустанови нічим не змогли допомогти росіянину, бо самі не розуміли, що відбувається. Після тривалих перемовин чоловік зрозумів, що підставою відкриття сейфу стало те, що він виїхав за кордон.

З власних джерел журналіст дізнався, що такі випадки не поодинокі. Відтак зауважив, що всі росіяни, які виїхали з Росії, можуть попрощатися з усім, що було в їхніх сейфових скриньках.

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Раніше ми писали, чи зупинять Путіна нові санкції, а також розповідали, що після того, як США ввели санкції проти Сбербанку, його акції на Московській біржі різко впали.