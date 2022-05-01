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ЕС готовит мощный удар по российским банкам – зацепит и Сбербанк

Ульяна Лебич
1 мая, 12:57
Все это запланировано в шестом пакете санкций, который на следующей неделе планирует анонсировать ЕС

Шестой пакет санкций изрядно ударит по российскому Сбербанку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения РФ в Украину и развязанной войны фактически в центре Европы ЕС отключит большое количество банков из России и Белоруссии от международной платежной системы SWIFT, вероятно, коснется этого и крупнейшего банка РФ – Сбербанка.

Об этом сообщает Bloomberg.

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