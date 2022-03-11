Економічний фронт: як український бізнес може допомогти державі у часи війни

Як бізнес може допомогти державі у часи війни / Фото: ГСЧС, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змінює хід бізнесових справ та змушує власників підлаштовуватися під нові реалії. Ситуація змінюється разом із подіями на фронті, і держава намагається врегулювати ситуацію в усіх сферах.

Колишній міністр економічного розвитку України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов для ICTV розповів, що може робити бізнес, аби допомогти країні встояти під час війни та подолати її наслідки.

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Переорієнтація виробництва

Милованов каже, що власники бізнесу повинні підлаштуватися під актуальні потреби й скоригувати напрямок своєї діяльності. А щоб це ефективно зробити, можна сконтактувати із місцевою владою.

"Усі, хто працює на будь-яких менеджерських, адміністративних позиціях або є власниками бізнесу, будь ласка, подумайте про те, як ви можете переорієнтувати своє виробництво та послуги на воєнний час. Зверніться до місцевої військової адміністрації – вони можуть сказати вам про потреби або якось порадити. Будуть держзамовлення, ви можете взяти участь", – пояснив експерт.

Зберегти робочі місця

Друге завдання для підприємців сьогодні, на думку Милованова, – зберегти роботу для якомога більшої кількості людей.

"Якщо не можете платити всім повні зарплати – платіть частину, якісь фіксовані суми. Ті люди, які продовжують працювати, продовжують діяти в економіці і не перетворюються на людей, які потребують допомоги", – заявив Милованов.

Що робити працівникам

Якщо компанія, у якій працює людина, недостатньо гнучка та не може прилаштуватися до теперішніх умов, то працівник може зайнятися іншою діяльністю. Наприклад, волонтерством. Таким чином можна допомогти державі.

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Однак Милованов зауважив, що на ентузіазмі довго не протриматися, тому все одно варто подумати про власне забезпечення.

"Ми зав'язли тут до перемоги, і це можуть бути як тижні, так і місяці або навіть роки. Думайте про те, як фінансувати себе, щоб мати можливість сплачувати за квартиру, їжу, спокійне життя", – попередив економіст.

На економічному фронті також ефективна сплата рахунків та комунальних послуг. Якщо люди справно це робитимуть, то в держави буде певна стабільність та підтримка, поки триває боротьба з російським агресором.

Пільги для бізнесу від держави

Через війну, яку Російська Федерація розв'язала проти України, бізнес змушений або закриватися, або підлаштовуватися під воєнні умови. Держава уже запровадила програму з евакуації бізнесу, коли власники можуть вивезти свої підприємства із зони бойових дій.

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Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що на час воєнного стану створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. "Сьогодні" розписали, яку допомогу пропонує держава та що про це думають експерти.

Також ми писали про те, яку компенсацію Україна отримає від російського агресора, і скільки в Україні російського майна, та що з цього вдасться націоналізувати.