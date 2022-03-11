Экономический фронт: как украинский бизнес может помочь государству во время войны

Как бизнес может помочь государству во время войны / Фото: ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Война в Украине меняет ход бизнеса и заставляет владельцев подстраиваться под новые реалии. Ситуация меняется вместе с событиями на фронте и государство пытается урегулировать ситуацию во всех сферах.

Бывший министр экономического развития Украины и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов для ICTV рассказал, что может делать бизнес, чтобы помочь стране устоять во время войны и преодолеть ее последствия.

Реклама

Переориентация производства

Милованов говорит, что владельцы бизнеса должны подстроиться под актуальные нужды и скорректировать направление своей деятельности. А чтобы это эффективно сделать, можно связаться с местными властями.

"Все, кто работает на любых менеджерских, административных позициях или являются собственниками бизнеса, пожалуйста, подумайте о том, как вы можете переориентировать свое производство и услуги на военное время. Обратитесь в местную военную администрацию – они могут сказать вам о нуждах или как-то посоветовать. Будут госзаказы, вы можете принять участие", – пояснил эксперт.

Сохранить рабочие места

Вторая задача для предпринимателей сегодня, по мнению Милованова, – сохранить работу для как можно большего количества людей.

"Если не можете платить всем полные зарплаты – платите часть, какие-то фиксированные суммы. Те люди, которые продолжают работать, продолжают действовать в экономике и не превращаются в людей, нуждающихся в помощи", – заявил Милованов.

Что делать работникам

Если компания, в которой работает человек, недостаточно гибкая и не может приспособиться к нынешним условиям, то работник может заняться другой деятельностью. К примеру, волонтерством. Таким образом, можно помочь государству.

Реклама

Однако Милованов отметил, что на энтузиазме долго не продержаться, потому все равно стоит подумать о собственном обеспечении.

"Мы завязли здесь к победе, и это могут быть как недели, так и месяцы или даже годы. Думайте о том, как финансировать себя, чтобы иметь возможность платить за квартиру, еду, спокойную жизнь", – предупредил экономист.

На экономическом фронте также эффективна оплата счетов и коммунальных услуг. Если люди будут исправно это делать, то у государства будет определенная стабильность и поддержка, пока идет борьба с российским агрессором.

Льготы для бизнеса от государства

В результате, которую Российская Федерация развязала против Украины, бизнес вынужден либо закрываться, либо подстраиваться под военные условия. Государство уже внедрило программу по эвакуации бизнеса, когда владельцы могут вывезти свои предприятия из зоны боевых действий.

Реклама

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время военного положения создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. "Сегодня" расписали, какую помощь предлагает государство и что об этом думают эксперты.

Также мы писали о том, какую компенсацию Украина получит от российского агрессора, и сколько в Украине российского имущества, и что из этого удастся национализировать.