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Есть что национализировать: сколько российского имущества в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 13:33
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Российских активов сегодня в Украине – на миллиарды долларов
Какое российское имущество в Украине подлежит национализации
Какое российское имущество в Украине подлежит национализации / Фото: Reuters/Anton Vaganov, Коллаж: Сегодня

3 марта Верховная Рада Украины приняла закон о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России. Это решение было принято из-за того, что РФ вторглась на территорию Украины и начала войну. 10 марта соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в эфире 24 канала, сколько в Украине российского имущества и что из этого удастся изъять.

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Кого касается закон

В документе говорится, что он касается объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Также касается имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами – прямыми или опосредованными.

"Если юридические лица Российской Федерации через оффшоры, напрямую имеют какие-то частицы в наших предприятиях – то также действует этот правовой режим", – пояснил Вениславский.

Принудительное изъятие имущества производится без компенсации.

Кроме того, действие закона могут быть расширены. Уже сейчас в Украине есть инициативы, предлагающие национализировать имущество и физических лиц. Также на уровне парламентского комитета обсуждают, как распространить действие этого закона на тех, кто безоговорочно занимается коллаборационизмом.

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Как будут изымать имущество

В законе говорится, что сначала должна пройти инвентаризация российского имущества. Вениславский подчеркнул, что у украинской власти уже есть понимание того, какое имущество есть в прямой собственности резидентов РФ, а какое через оффшоры.

После того, как имущество инвентаризируется и идентифицируется, будет представление Кабмина в Совет нацбезопасности и обороны Украины. СНБО примет решение, которое введет действие указ Президента Украины.

По словам Вениславского, должно быть создано специальное госпредприятие, которое будет управлять имуществом на первых этапах, прежде чем это имущество отсудят.

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Какое сегодня имущество россиян есть в Украине

"В собственности юрлиц РФ есть ряд украинских облэнерго, облгазов и т.д. Это то, что уже на первый взгляд, без глубокого анализа. В Украине на сегодняшний день российских активов – и государственных, и юрлиц резидентов – это не сотни, это миллиарды долларов, на которые точно будут наложены взыскания", – отметил Вениславский.

"Сегодня" уже сообщали ранее, чтобы реализовать процедуру национализации, из государственного или местных бюджетов дополнительно выделять денежные средства не нужно.

Что будет с украинским бизнесом

В результате войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, бизнес вынужден либо закрываться, либо подстраиваться под военные условия. Государство уже внедрило программу по эвакуации бизнеса, когда владельцы могут вывезти свои предприятия из зоны боевых действий.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на время военного положения создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам. "Сегодня" расписали, какую помощь предлагает государство, и что об этом думают эксперты.

Также мы писали, какую компенсацию Украина получит от российского агрессора.

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