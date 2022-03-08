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В Украине начинают эвакуацию бизнеса – кто может воспользоваться программой

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 13:06
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В связи с войной украинские предприятия вывозят из зоны боевых действий
Владельцам бизнеса предлагают перевести предприятия в западные области
Владельцам бизнеса предлагают перевести предприятия в западные области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские предприятия, работающие в зоне боевых действий, могут воспользоваться государственной программой эвакуации

Как рассказал глава налогового комитета ВРУ Данило Гетманцев, в Кабмине решили расширить существующую программу эвакуации и включить в список местный бизнес.

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Владельцы или менеджеры предприятий, функционирующих в "горячих" точках, могут самостоятельно обратиться с просьбой об эвакуации. Для этого нужно заполнить небольшую анкету.

Бизнесу предлагают полностью или частично перевести людей и производственные мощности в безопасное место. С созданием надлежащих условий на новом месте и возможностью трудоустройства в КМУ обещают помочь.

Воспользоваться программой могут предприятия, производящие пищу, лекарства, средства гигиены, топливо и другие товары первой необходимости. Им предлагают перебраться в западные области Украины.

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Новые правила для бизнеса

На время военного положения для бизнеса в Украине смягчили правила работы. В частности, физических лиц-предпринимателей I и II группы освободили от уплаты ЕСВ. Изменения будут действовать и через год после завершения войны.

Предприятия и ФЛП III группы освободили от уплаты ЕСВ за наемных работников, сейчас воюющих в рядах Вооруженных сил или других формирований, к примеру, территориальной обороны. За них сбор будет платить государство.

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Для всех предприятий в затруднительном положении отложили уплату налогов. Для ФЛП также отложили внедрение кассовых аппаратов и отменили все плановые проверки, кроме регулирования цен и ценообразования.

Ранее мы рассказывали об урегулировании вопросов выплаты украинцам, потерявшим работу, денежной помощи.

В Украине также существенно расширили перечень товаров и услуг, на что можно тратить деньги с карты єПідтримка.

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