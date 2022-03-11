Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Льготы для бизнеса: кого на время войны освободили от налогов

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 12:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, кому и какие льготы предоставило государство во время военного положения
Кому и какие льготы предоставило государство на время военного положения
Кому и какие льготы предоставило государство на время военного положения / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, бизнес вынужден либо закрываться, либо подстраиваться под военные условия. Государство уже внедрило программу по эвакуации бизнеса, когда владельцы могут вывезти свои предприятия из зоны боевых действий. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время военного состояния создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам.

"Сегодня" рассказывают, какие льготы сегодня есть для бизнеса и что государство готовит дальше.

Реклама

Какие изменения

О пакете поддержки позже рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он объяснил, что вводятся следующие правила:

  • на время военного положения и в течение года после его завершения освобождаются от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели I и II группы;
  • предприятия и физические лица-предприниматели ІІІ группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ряды Вооруженных сил Украины (в том числе терробороны);
  • правительство откладывает уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить;
  • правительство отложит внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей;
  • отменяются все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием;
  • установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Что думают эксперты

Директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности председателя Минэкономразвития Павел Кухта в комментарии "Фокусу" сказал, что эти меры власти помогут бизнесу.

По его мнению, сейчас важно, чтобы бизнес не прекращал свою работу в зонах, где не ведутся боевые действия и есть относительная безопасность. В настоящее время это касается западных регионов страны.

Реклама

"Нет никакого смысла в том, что там закрыты магазины, парикмахерские и другие бизнесы, которые нужны людям. Через те регионы проходят миллионы беженцев. У них есть обычные человеческие потребности, эти нужды надо обслуживать. Это нормальная экономическая жизнь, и в тылу она имеет работать", подчеркнул Кухта.

Повлияет ли сокращение поступлений ЕСВ на соцвыплаты

Ранее Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощи украинцам, потерявших работу из-за нападения РФ. Это касается всех наемных работников и ФЛП, без дополнительных условий.

Кухта считает, что если сокращение поступлений ЕСВ приведет к нехватке средств на дополнительные соцвыплаты, то у Украины найдется поддержка мира, которая перекроет все дефициты.

"У нас очень интенсивный конфликт на нашей территории с большой армией соперника. Здесь не до того чтобы управлять дефицитом бюджета. Будет большой дефицит будет западная поддержка, которая поможет его перекрыть", объяснил экономист.

Следует ли бизнесу ждать еще больше помощи

Президент Зеленский в своем обращении подчеркнул: "это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки".

Реклама

По словам Кухты, следующим шагом от государства может быть государственный заказ на всю необходимую продукцию. В частности, и гуманитарные товары, и еда, и бронежилеты и разгрузки. Несмотря на то, что все эти товары достаточно дорогие, у государства есть ресурс неиспользованные деньги из бюджета и международная финансовая помощь.

"В этих условиях государственный заказ имел бы смысл, при чем по каким-то очень упрощенным процедурам. Возможно, без системы тендеров, а с внесением в Prozorro, как с ководным фондом", – пояснил эксперт.

Социальная помощь и пенсии в условиях войны

"Сегодня" уже рассказывали, что украинцам, получающим пенсии на карту, уже выплатили деньги, и осталось решить вопрос с теми, кто получает деньги на руки.

Также будут произведены выплаты через перевод, даже в случае смены места жительства. Выплаты таким людям начнутся 4 марта, а субсидии и другие виды социальной помощи – 7 числа.

"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта, и рассказывали, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Долларов больше нет: россияне в панике штурмают банкоматы София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Репарации из России: какую компенсацию Украина получит от агрессора Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Открылось новое направление: Украина сможет импортировать газ из Польши Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39070.22

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2603

Litecoin (LTC)

103.45

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Максим Билоконь, танкист-командир из города Ромны (Сумская обл.). Во время обороны Чернигова, отражая атаку врага, уничтожил диверсионно-разведывательную группу и два танка противника. За личное мужество и героизм ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять