Льготы для бизнеса: кого на время войны освободили от налогов

Рассказываем, кому и какие льготы предоставило государство во время военного положения

Кому и какие льготы предоставило государство на время военного положения / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, бизнес вынужден либо закрываться, либо подстраиваться под военные условия. Государство уже внедрило программу по эвакуации бизнеса, когда владельцы могут вывезти свои предприятия из зоны боевых действий. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время военного состояния создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам.

"Сегодня" рассказывают, какие льготы сегодня есть для бизнеса и что государство готовит дальше.

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Какие изменения

О пакете поддержки позже рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он объяснил, что вводятся следующие правила:

на время военного положения и в течение года после его завершения освобождаются от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели I и II группы;

предприятия и физические лица-предприниматели ІІІ группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ряды Вооруженных сил Украины (в том числе терробороны);

правительство откладывает уплату налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить;

правительство отложит внедрение РРО для всех физических лиц-предпринимателей;

отменяются все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием;

установлен мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

Что думают эксперты

Директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности председателя Минэкономразвития Павел Кухта в комментарии "Фокусу" сказал, что эти меры власти помогут бизнесу.

По его мнению, сейчас важно, чтобы бизнес не прекращал свою работу в зонах, где не ведутся боевые действия и есть относительная безопасность. В настоящее время это касается западных регионов страны.

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"Нет никакого смысла в том, что там закрыты магазины, парикмахерские и другие бизнесы, которые нужны людям. Через те регионы проходят миллионы беженцев. У них есть обычные человеческие потребности, эти нужды надо обслуживать. Это нормальная экономическая жизнь, и в тылу она имеет работать", – подчеркнул Кухта.

Повлияет ли сокращение поступлений ЕСВ на соцвыплаты

Ранее Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощи украинцам, потерявших работу из-за нападения РФ. Это касается всех наемных работников и ФЛП, без дополнительных условий.

Кухта считает, что если сокращение поступлений ЕСВ приведет к нехватке средств на дополнительные соцвыплаты, то у Украины найдется поддержка мира, которая перекроет все дефициты.

"У нас очень интенсивный конфликт на нашей территории с большой армией соперника. Здесь не до того чтобы управлять дефицитом бюджета. Будет большой дефицит – будет западная поддержка, которая поможет его перекрыть", – объяснил экономист.

Следует ли бизнесу ждать еще больше помощи

Президент Зеленский в своем обращении подчеркнул: "это только первая часть большого пакета помощи, правительственной поддержки".

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По словам Кухты, следующим шагом от государства может быть государственный заказ на всю необходимую продукцию. В частности, и гуманитарные товары, и еда, и бронежилеты и разгрузки. Несмотря на то, что все эти товары достаточно дорогие, у государства есть ресурс – неиспользованные деньги из бюджета и международная финансовая помощь.

"В этих условиях государственный заказ имел бы смысл, при чем по каким-то очень упрощенным процедурам. Возможно, без системы тендеров, а с внесением в Prozorro, как с ководным фондом", – пояснил эксперт.

Социальная помощь и пенсии в условиях войны

"Сегодня" уже рассказывали, что украинцам, получающим пенсии на карту, уже выплатили деньги, и осталось решить вопрос с теми, кто получает деньги на руки.

Также будут произведены выплаты через перевод, даже в случае смены места жительства. Выплаты таким людям начнутся 4 марта, а субсидии и другие виды социальной помощи – 7 числа.

"Сегодня" также писали, что в Украине перестанут временно выдавать паспорта, и рассказывали, что все больше украинских банков вводят кредитные каникулы для физлиц и представителей бизнеса.