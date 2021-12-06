Довоєнний раритет та "дідусевий "Запорожець": які авто можна вигідно продати за кордоном

Максимально вигідними будуть раритетні автівки, які придбали та реставрували з метою перепродажу / Фото: Колаж: Сьогодні

У той час, як українці купують б/у автівки з Європи та США, деякі наші співвітчизники, навпаки, шукають автомобілі в Україні, щоб продати їх за кордон.

Як пише "ТопЖир", наприклад Dodge Viper, який зараз реставрують в Україні, чи культовий Mercedes 90-х продають за ціною нового Lamborghini Huracan.

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Які авто можна вигідно продати?

В першу чергу попит на автівку залежить від її стану. Адже "автомотлох" ніхто не захоче купувати, проте, якщо це раритет чи якийсь незвичайний автомобіль, то і він дорого коштуватиме.

Високою буде і ціна автівки, які максимально наближені до оригіналу. Закордонні покупці не люблять тюнінг, яким би дорогим він не був.

Максимально вигідними будуть раритетні автівки, які придбали та реставрували з метою перепродажу. Проте, якщо у когось в гаражі стоїть машина рідній фарбі та з мінімальними пробігом, то вона може коштувати набагато дорожче, нвж раритет.

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Що з радянськими та ретро авто?

На такі авто завжди буде попит, адже емігранти завжди схильні ностальгувати за Батьківщиною, тож будуть раді прибдати "дідусевий "Запорожець".

На такі автівки найпростіше буде знайти покупця у США та прибалтійських країнах. Інколи і з Німеччини.

Проте, іноземці рідко звертаються до приватних продавців, тож варто довірити пошук покупця посередникам чи іноземним сайтам.

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Якщо оцінювати довоєнні автівки, то найбільшим попитом користуються моделі марок, які до наших днів припинили своє існування та трофейні, які возили високопосадовців та військових. Йдеться не лише про іноземні моделі, а і про радянські Чайка, ЗІЛ, ЗІС та інші.

Який попит на янгтаймери та спорткари?

У Європі справжній бум на янгтаймери, авто, яким менше 50 років. Особливою популярністю користуються лімітовані та/або заряджені версії. Цінними є хетчбеки, такі як популярний VW Golf GTI, особливо першої генерації.

В Україні таких автівок не багато, проте тут їх можна купити у 4-5 разів дешевше, ніж за кордоном, тож це хороша інвестиція.

Дорого коштують легенди 80-90-х, такі як:

Ford Sierra XR 4X4;

Сієра Cosworth;

Escort RS Cosworth;

Lotus Omega;

Omega EVO 500.

Наприклад, Mercedes-Benz W124 E500 Wolfможе коштувати понад 40 тисяч євро, а E60 AMG – сотні тисяч євро.

Дорого коштують і японські авто 30-40-річної давності. Особливо цінні вони у не тільки в США та Європі, а й у Еміратах. Наприклад, Honda City Turbo у Європі коштує дорожче 20 тисяч євро, а в Україні кілька років тому її продавали за 5000 доларів.

Спорткарів у нас небагато, проте були, наприклад, Jaguar XJ220 та Lamborghini Diablo, на які "полюють" в Європі.

Що купують українці?

Стало відомо, які автомобілі найчастіше купували українці у листопаді 2021 року. За місяць українці встигли придбати та зареєструвати 8,7 тис. нових легковиків.

Наші співвітчизники купують:

Kia Sportage;

Renault Duster;

Toyota Rav-4;

Nissan X-Trail;

Chery Tiggo 4;

Mitsubishi Outlander;

Peugeut 301;

Renault Sandero;

Toyota Land Cruiser Prado;

Suzuki SX4.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Нагадаємо, що автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.