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Українці скуповують компактні кросовери: ТОП-10 марок авто

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 14:37
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Серед найпродаваніших на українському ринку і китайський Chery Tiggo 4
Які авто у листопаді купували українці
Які авто у листопаді купували українці / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, які автомобілі найчастіше купували українці у листопаді 2021 року. За місяць українці встигли придбати та зареєструвати 8,7 тис. нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Найчастіше українці купують компактні кросовери, які стануть комфортними для них на українських дорогах. Саме такий став найпопулярнішим у листопаді.

Очолює рейтинг Kia Sportage. Таких автівок купили – 1155 українців.

Фото: ТопЖыр
Фото: ТопЖыр

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На другому місці – Renault Duster, таких автомобілів зареєстрували – 345.

Фото: Renault Ukraine
Фото: Renault Ukraine

Третім за популярністю був кросовер Toyota Rav-4 з результатом 308 покупок.

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Фото: Toyota
Фото: Toyota

Четвертим став новий легковик Nissan X-Trail – 299 реєстрацій.

Фото: Nissan
Фото: Nissan

А п'ятим серед найпродаваніших на українському ринку став китайський Chery Tiggo 4 – 250 автівок цієї моделі поповнили автопарк країни.

Фото: Авторевю
Фото: Авторевю

До десятки також увійшли:

  • Mitsubishi Outlander;
  • Peugeut 301;
  • Renault Sandero;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Suzuki SX4.

Чому дорожчають авто?

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язано.

Одна із причин – сезонність, зараз підвищений попит. Українці перед святами хочуть пересісти на нове авто. Також впливає і відкладений попит з минулого року. Адже, під час пандемії українці намагались не здійснювати дорогі покупки.

На думку експерта, суттєво можуть подорожчати супердефіцитні моделі, які очікують в Україні. Але істотного подорожчання на ринку вживаних авто експерт не прогнозує – для цього немає передумов.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

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Редактор розділу "Гроші"

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